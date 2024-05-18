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台南力拚建設13座立體停車場獲前瞻補助75億

▲台南市長黃偉哲成功向中央爭取前瞻建設經費補助立體停車場闢建，2018年迄今共核定13座，總經費75.16億元，預估增加3844席小客車與2235席機車停車空間。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市長黃偉哲成功向中央爭取前瞻建設經費補助立體停車場闢建，2018年迄今共核定13座，總經費75.16億元，預估增加3844席小客車與2235席機車停車空間。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為紓緩台南市停車格不敷需求問題，市府積極規劃擴大停車供給，市長黃偉哲成功向中央爭取前瞻建設經費補助立體停車場闢建，2018年迄今共核定13座，總經費75.16億元，預估增加3844席小客車與2235席機車停車空間，將全面導入智慧停車，使用APP即可查詢剩餘格位，同時紓解停車需求及建構友善停車空間。

黃偉哲市長表示，中央爭取前瞻建設經費補助立體停車場闢建，包括已開放使用的「西門健康立體停車場」、「水萍塭地下停車場」，5月底全面開放的「正生公園（體三）地下停車場」、日前核定的「善化區LM陽光電城多目標立體停車場」、「新營區停五立體多目標停車場」等遍布8個行程區，由地方自籌2/3、中央補助1/3，總經費75.16億元。

黃偉哲說，台南市發展快速，近年科技產業進駐、且歷以觀光旅遊聞名，隨之而來的停車問題，經審慎評估後，盤點停車熱區合適的停車場用地闢建立體停車場，盡可能滿足市民與遊客的需求。此外，為使稀有的公共設施用地能發揮最大效率，市府積極評估納入各項社會福利、公共設施的多目標開發模式，依照不同停車場環境結合共融式運動公園、文化中心、里民活動中心、圖書館等場館，公共服務更多元、空間更有效利用。

交通局局長王銘德表示，交通局執行前瞻立體停車場成果相當良好，已啟用的西門健康、水萍塭等兩座立體停車場使用率均高達7成以上。交通部日前核定南科周邊LM重劃區唯一的停車場用地「善化區LM陽光電城多目標立體停車場」、新營區新東里「新營區停五立體多目標停車場」等兩場立體多目標停車場共計3.2億元補助經費，中央3.2億元，地方配合款6.5億元，共投入近10億元，可望於善化增加300席小客車、232席機車，新營區增加216席小客車及61席機車停車空間。

市長黃偉哲指出，本次因應南科地區帶動地方發展及新營人口稠密區需求，而爭取的兩處立體停車場，啟用後將大大改善當地停車供給不足的情況。目前「善化區LM陽光電城多目標立體停車場」統包工程已於2024年3月簽約，基本設計將於2024年9月完成，預計於2024年10月開工；「新營區停五立體多目標停車場」亦已進行統包工程上網公開招標，目標於2024年底開工，交通局配合中央政策，全力推動各項交通建設，提升市民福祉。

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