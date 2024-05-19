台東市廟會參拜信眾爆衝突　有人帶刀！警帶回4人偵辦

▲廟會活動，引發妨害秩序與恐嚇案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東警察分局5月18日17時許接獲報案，台東市中華路與四維路口發生糾紛案件，快打警力隨即抵達現場壓制，經調查，原來是廟會參拜時，參與之信眾發生口角糾紛所引起之滋事事件，另疑似有人攜帶刀械，台東分局已連夜將王姓等4名涉案人帶同偵辦，後續將持續追查相關涉案人，並依妨害秩序及恐嚇罪移請地檢署偵辦。



台東警分局呼籲，如遇糾紛時，應保持理性處理，切勿衝動行事，如有違法情事，警方將依法究辦，以維護社會治安。