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社會 社會焦點 保障人權

人妻軟禁網公...逼情敵50萬買回性愛片　夫：她「人格分裂」發作了

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲人妻發現外遇對象劈腿，涉嫌以性愛影片恐嚇情敵花錢消災。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北1名人妻與男網友偷情，疑因不滿男網友又劈腿A女，竟將男網友軟禁在飯店房間，再要求A女以50萬元1片的代價，買回A女與男網友性愛影片，A女提告後，人妻聲稱什麼都不記得，人妻丈夫解釋，妻子有人格分裂，可能是發作了所以記憶空白，但台北地檢署根據飯店監視畫面等證據，依恐嚇取財未遂等罪起訴人妻。

據了解，全案起因於A女提告指控，遭男網友要脅要散播性影像，但辦案人員調查期間，A女表示，她懷疑真正威脅她的，另有其人，男網友則辯稱，自己是遭人綁架，對方用他的手機聯繫並恐嚇A女，男網友並提出報案紀錄，證明自己所言不虛。

辦案人員根據男網友說詞，調取相關監視畫面，發現男網友的確曾與30多歲的人妻到新北市某飯店開房間，之後陸續有人妻的丈夫等人進出房間，與A女接到恐嚇訊息的時間點吻合，因此先以犯罪嫌疑不足等理由，處分不起訴男網友，另外根據A女的陳述，再分案偵辦人妻涉案情節。

▲桃園市吳姓男子與已婚女友婚外情，2018年因感情糾紛發生口角，竟連續揚言將公布其裸照與性愛照片。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲人妻丈夫幫忙解釋，妻子有人格分裂症，常常想不起自己做過的事情。（示意圖／pixabay）

全案經調查後發現，男網友是先透過交友軟體與A女交往，後來才又認識了人妻並發展出婚外情後，結果人妻發現男網友不但劈腿，還和A女自拍性愛影片留念，人妻疑似因此不甘心，在2023年11月間，約男網友到飯店見面，再以男網友的手機聯繫A女，逼問A女的工作地點等個資，並秀出性愛影片截圖，要求A女以50萬元1片的代價買回。

但是人妻應訊時，辯稱不記得自己做過這些事情，甚至一度看似情緒不穩地抱頭蹲地，而人妻的丈夫則證實，自己的確也有在事發時進出飯店房間，不過當時他們是在談婚外情的和解事宜，丈夫同時解釋，妻子可能是人格分裂症發作，常常記不得曾做過的事情，醫師有叫她想不起來就別想了。

檢察官調查後，根據飯店監視畫面以及相關通訊對話紀錄，認為人妻涉嫌恐嚇取財未遂，以及強制未遂等罪，將人妻提起公訴。至於男網友控告人妻妨害自由部分，正由新北地檢署偵辦中。

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