細思極恐！王鴻薇揭沈伯洋穿「防護板甲」才衝　嗆是預謀傷人

▲立法院朝野激烈衝突，立委沈伯洋從主席台摔落送醫。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

立法院17日表決大戰，爆發藍綠衝突，民進黨立委沈伯洋疑似被藍委從主席台推落，造成頭著地，緊急送醫，綠委直指藍委此行為是「殺人未遂」。對此，國民黨立委王鴻薇今（19日）反擊，沈伯洋是被王定宇慫恿，才造成摔落。她更貼出照片直指，沈伯洋根本是盾甲，衣服底下穿著疑似板甲的護具，摔到國民黨委員的頭部或脖子都是相當於鈍器重擊，完全就是預謀傷人。

王鴻薇表示，沈伯洋是民進黨祭品，看來是她太小看民進黨的下限了。昨天她發出影片，證實沈伯洋是被王定宇慫恿，造成被推落主席台。

王鴻薇貼出立院衝突照片表示，有很多朋友細看了影片，截了照片發現，沈伯洋根本是「盾甲」，他衣服底下穿著疑似板甲的護具，如果為真那真的讓人細思極恐。

▲國民黨立委王鴻薇貼出照片指沈伯洋穿護甲 。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

王鴻薇認為，如果以他翻滾的軌跡，穿著這樣的裝備，摔到國民黨哪怕一位委員的頭部或脖子都是相當於鈍器重擊，後果更是不堪設想，如果沈伯洋要說此行為不是被王定宇慫恿臨時起意，那他這完全就是預謀傷人，身為黑熊部隊的院長，以及犯罪學學者，相信他不會不知道危險性。