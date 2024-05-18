藍白再修正動議成「最高機密」表決才送　綠批黑箱、藍委不知投到哪

▲朝野三黨持續進行表決大戰。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

立院昨（17日）處理國會改革相關法案，然而，國、眾兩黨再修正動議直到最後才喬出，民眾黨團總召黃國昌也稱這是「最高機密」，表決前一刻才送到議場立委桌上，也未在立院網站公告，表決時甚至有藍委不知道修什麼，民進黨痛批黑箱。綠委沈伯洋今就表示，陳玉珍連表決哪一案都不知道，還說國會職權行使法第一條討論完了，但根本沒有要修那條。洪申翰也批評，什麼時候法案會變最高機密，若是10年前馬英九講同樣的話，黃國昌會怎麼罵他？

國會改革法案共28個版本，藍白上午送出最終版本，但保密到家，民進黨立委鍾佳濱指出，這屆立法院長韓國瑜主持下的院會，藍白黨團沒收提案，連程序委員會都封殺、沒收討論，在委員會時迅速排定國民黨版案子，只要發言就停止討論，過水而已，黃國昌所稱的國會改革法案到底什麼內容？沒有人知道。

立委洪申翰表示，藍白兩黨說要討論國會改革，用的卻是35年前的表決方法，這到底什麼改革，更不用講黃國昌大辣辣說提案是「最高機密」，什麼時候法案會變最高機密，若是10年前馬英九講同樣的話，黃國昌會怎麼罵他？

民進黨立委沈伯洋則指出，且在提案廣泛討論時，藍白說是最高機密的條文都還沒給，連條文都不在手上就要直接進入逐條討論，這非常詭異。

沈伯洋質疑，法條不在手上就要二讀，要怎麼討論？後來進入職權行使法逐條討論，但條文才剛拿到，只有一個人發言就停止討論，陳玉珍還說現在已經進入第二條、第一條已經討論完，很明顯她根本沒在看，今天修法是從第二條倒第十五條，根本沒有要修第一條、第一案就是要修第二條，他們根本不知道自己在表決什麼，也不知道條文長什麼樣子。

對於表決過程，民進黨立委林楚茵也表示，國民黨放著表決器不按，要改舉手表決，還要民進黨團不要為難議事人員，請問是誰為難議事人員？國民黨立委散落在議場，要議事人員怎麼算？就是要用黑箱方式，不敢把名字秀在看板上，甚至公然在立院作票，兩次清點108、109位立委可以投出110票，這是智商問題，2票幽靈哪裡來？小草不是選後瘋傳中選會作票，現在要不要瘋傳？