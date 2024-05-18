扯立院駐警小帽連環K　王美惠致歉：造成員警困擾很抱歉

▲民進黨立委王美惠。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

昨日立院整天衝突不斷，一早6點多民進黨立委打算衝進議場時，與國民黨、民眾黨立委爆發肢體衝突，7點一到議場準備要開門時，民進黨立委王美惠出手扯下駐警小帽外，還連環打好幾下。王今（18日）坦言，當下只想著，為什麼要阻擋民進黨，為什麼不讓立委進議場，推擠混亂中的動作造成員警的困擾，感到很抱歉，誠心向駐衛警致歉。

昨日衝突發生後，王美惠當下受訪時指出，維持秩序可以，警察有警察的辛苦，但7點後就是大家都要進來，「他如果所有立委都放行，我會生氣嗎？不要做這麼難看，自己後來出來也告訴他們不該這樣處理。」保六總隊警衛隊大隊長戴修身受訪時則表示，該位同仁沒有受傷，認為這是勤務中推擠、在所難免；對於立委質疑警員擋在門外，戴修身僅回應，這是正常範圍部署。

隔日，王美惠今發出聲明，並坦言，昨天早上為了進入議場，立委們在推擠中發生衝突，絕對不是針對特定人士攻擊，當下只想著，為什麼要阻擋民進黨，為什麼不讓立委進議場，推擠混亂中的動作造成員警的困擾，感到很抱歉，誠心向駐衛警致歉。

王美惠坦言，昨天經過15小時會議，她和民進黨的委員們再怎麼努力，還是無法擋下毀憲亂政的法案，實在很心痛，雖然全身是傷，但最難過的是心情，想到台灣民主先驅的奮鬥，才有今天的民主自由，竟一夕之間毀於一旦，已經退回到專制的原點，「昨晚散會後，看到在議場外支援的朋友們，謝謝你們，未來阿惠還是會堅持，繼續為台灣奮鬥。」