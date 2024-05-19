民眾黨回擊台北律師公會質疑！　沈伯洋揭真相反擊：全是謊言

▲立法院朝野激烈衝突，立委沈伯洋從主席台摔落送醫。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

立法院17日進行表決大賽，藍綠爆發激烈衝突，引起各界討論，「台北律師公會」認為草案未經實質討論，強行表決恐違反程序正義。民眾黨則反擊，「律師不該淪為權勢者弄法工具」。對此，民進黨立委沈伯洋今（19日）表示，國會改革根本沒有經過實質討論，就連律師團體昨都聲明譴責，法律人都看不下去，結果民眾黨的回應，就直接說了三個謊。他點出三點質疑怒嗆，藐視國會的其實就是民眾黨自己。

民眾黨團昨日聲明，提出三點回應，第一，17日立法院僅處理第一案「立法院職權行使法」，並未處理藐視國會罪，及蘇花快速公路等相關條例，第二，國會三法，過去三個月均在委員會排審，但民進黨立委卻不把握排審時機，強行提出40餘次散會動議，一再延宕。第三，依據立法院議事規則，議案表決方法計有口頭表決、舉手表決、表決器表決等方式。律師倫理應「忠實蒐求證據」，落實司法尊嚴，不淪有權勢者弄法的工具。

沈伯洋於臉書表示，國民黨、民眾眾兩黨要推的國會改革，一直聲稱要管制官員和人民說謊，但是整個國會改革根本沒有經過實質討論。此事律師團體昨天就聲明譴責，連法律人都看不下去。結果民眾黨黨團昨天的回應，就直接說了三個謊。

沈伯洋點出三點質疑，第一， 說17日只處理國會改革，沒有到「花東快速公路建設特別條例」。那是因為民進黨的阻擋才沒處理到好嗎？花東條例是在議程上。

第二，沈伯洋指出，民眾黨說法案沒討論是因為民進黨一直散會。很抱歉，是因為民眾黨都不肯實質討論，直接沒收民進黨發言，為了擋下來法案，民進黨只好不斷提散會。造謠都不會臉紅嗎？

第三，沈伯洋批評，民眾黨說委員會也有舉手表決，舉手表決沒問題。但委員會沒有表決器，人又少，當然就是舉手表決或唱名表決，而院會則有表決器，要列入記錄，舉手表決就不是好方法，更不要講說重點不是舉手表決，而是禮拜五舉手表決的「方式」根本不合乎規則，票數還一直算錯，又無法得知誰投誰。民眾黨不是很注重要記名嗎？

最後，沈伯洋怒嗆，短短一個民眾黨黨團聲明就撒了三次謊，民眾黨的聲明也才三點！藐視國會的其實就是民眾黨自己。