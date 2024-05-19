嘉義縣提升幼兒照顧品質　幼幼班師生比調降至1比5

▲幼幼班師生比調降至1比5！翁章梁：提升幼兒照顧品質 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

腸病毒疫情持續升溫，嘉義縣長翁章梁至朴子國小附設幼兒園關心預防腸病毒執行情形，和小朋友示範正確洗手步驟，一起製作母親節感恩蛋糕。

翁章梁表示，嘉義縣113學年度起調降國小附幼2至3歲專班(幼幼班)師生比，從1比8調降至1比5，讓幼兒照顧品質有感提升，並祝福所有媽媽們母親節快樂。

翁章梁表示，目前各地陸續傳出腸病毒疫情，嘉義縣幼兒園4月份通報幼兒感染腸病毒人數176人，停課班級為84班，呼籲校方一定要讓孩子學會正確洗手步驟，保持手部清潔可降低感染可能性，同時提醒老師及家長注意孩子的健康狀況，若出現疑似感染症狀，就讓小朋友在家好好休息。

翁章梁指出，調降國小附幼的幼幼班師生比，可讓小朋友受到更完善的照顧，也有效改善第一線教保服務人員的工作環境，讓幼兒教育更加精緻化。

教育處長李美華指出，在少子化趨勢下，嘉義縣2至3歲專班(幼幼班)實際招生數呈現正成長，可見幼幼班的教保需求持續增加，因此增設6班幼幼班及調整既有幼幼班名額，共增加108個名額，可有效銜接0至2歲托育服務，避免產生就學空窗期。