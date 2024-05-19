嘉義縣佈建優質幼兒托顧環境　新港將開公托家園招生說明會

▲嘉義縣新港社區公共托育家園招生說明會 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

位於古民國小內的嘉義縣新港公共托育家園經過內部空間整修及消防改善後，5月26日下午3點將由社會局與承辦營運社團法人台灣幸福嬰幼兒全方位發展協會共同辦理招生說明會，5月26日至6月3日接受滿2足月至未滿2足歲的嬰幼兒報名，6月4日公開抽籤，以及公告錄取收托嬰幼兒名單和備取名單序位，這次分為兩梯次收托，第一梯為6月1日、第二梯6月17日，方便家長可以選擇何時送托。

縣長翁章梁表示，開辦公共托育開辦是為了減輕家長照顧與經濟壓力，延伸專業的托育觀念，成為家長托育的好幫手。嘉義縣正積極拓展六大工業園區，為將移居嘉義縣的育兒家庭事先佈建托育資源，是嘉義縣進步的基礎建設，未來除人口密集區外，也會視工業園區開發進程拓展公共托育資源佈建。嘉義縣除了已營運的大林、朴子、水上、民雄、太保、義竹、中埔、竹崎外，再增設新港社區公共托育家園，提供新港鄉及鄰近區域鄉親近便性的托育服務，提升嘉義縣托育量能。





目前嘉義縣已設立2間如親公共托嬰中心及7間公共托育家園，委託專業且經驗豐富的照顧托育團隊營管，提供優質照顧托育環境，讓家長安心送托，未來也仍將在不同鄉鎮評估縣民需求、持續布建社區公共托育家園或如親公共托嬰中心。