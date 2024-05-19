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嘉義縣食安講座　啟動烤蚵業者衛生管理

▲▼ 提升食安知能！嘉義縣啟動烤蚵業者衛生管理精進專案 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲提升食安知能！嘉義縣啟動烤蚵業者衛生管理精進專案 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局啟動烤蚵業者衛生管理精進專案，著手6大精進管理，包括食品良好衛生規範(GHP)、投保產品責任險、收蚵來源、建立收蚵驗收條件、儲存標準及餐具生熟食分開等開辦首場烤蚵業者講習，於東石鄉立圖書館開跑，衛生局長趙紋華親自授課，偕同業者共同打造最「嘉」食安。

▲▼ 提升食安知能！嘉義縣啟動烤蚵業者衛生管理精進專案 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣烤蚵五大提醒 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣東石、布袋鮮蚵遠近馳名，近來興起烤鮮蚵吃到飽旋風，吸引大量觀光客朝聖，然而少數喜好生蚵民眾搶鮮，未完全烤熟就吃下肚，出現零星腹瀉等通報案件，衛生局分析可能相關衛生風險，如食材加熱不足、生熟食交互汙染及食材驗收等，均可能產生食安疑慮，特啟動「烤蚵業者衛生管理精進專案」強化輔導，並督促業者落實自主管理，首場食安講習活動，共40位餐飲業者參加。

▲▼ 提升食安知能！嘉義縣啟動烤蚵業者衛生管理精進專案 。（圖／嘉義縣政府提供）

趙紋華表示，衛生局烤鮮蚵吃到飽餐廳興起，帶動區域觀光人潮引領經濟發展，提醒業者務必落實食品衛生自主管理，提供最佳餐飲品質，才能打造經濟、觀光雙贏效益。

▲▼ 提升食安知能！嘉義縣啟動烤蚵業者衛生管理精進專案 。（圖／嘉義縣政府提供）

會中也針對業者可能面臨的食安風險，進行課程分享，鼓勵業者善用嘉義縣衛生局食安大樓食品檢驗服務，作為食品品管驗收依據，進行多重把關；另邀請環球科技大學教授，針對餐飲製備流程風險分析及實例分享，現場反應熱烈，除烤蚵業者外，也吸引其他餐飲業者參加。

趙紋華說，烤蚵業者衛生管理精進專業，全面強化稽查輔導，目的並非稽查處罰，而是幫助業者提升食安知能，建立衛生安全的食安環境，使產業永續發展，創造政府、業者及民眾三方共好。

趙紋華呼籲，餐飲業者及民眾，無論外食或在家烹煮，都應建立良好的衛生作業習慣，調理食品前後，須洗淨雙手，使用新鮮食材，低溫保存，以避免交叉污染等原則。謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要徹底加熱」五要原則，以預防食品中毒事件發生。

 
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