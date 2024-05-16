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嘉義縣社區第一線反應員培訓　提高民眾災害緊急應變能力

▲▼ 嘉義縣社區第一線反應員培訓(水上場次) 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義縣社區第一線反應員培訓於水上三和村開訓 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣地理環境特殊常有地震、颱風等天然災害侵襲，若發生強烈地震各地極有可能災情傳出並伴隨著傷患的出現，為使救援人員趕抵現場前能有初步的急救處置，提高緊急狀況應對能力，嘉義縣消防局於水上鄉三和村辦公處辦理「消防有愛救援無礙-嘉義縣社區第一線反應員培訓」，提高社區民眾應對災害和緊急情況的能力。

▲▼ 嘉義縣社區第一線反應員培訓(水上場次) 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義縣消防局長蔡建安頒發培訓證書。（圖／記者翁伊森攝）

本課程由嘉義縣消防局長蔡建安致詞，課程中有60位名民眾踴躍報名參加，培訓課程由嘉義縣消防局高級救護技術員、救護教官進行實作教學，培訓內容涵蓋了傷患辨識及評估、外傷止血包紮、使用止血帶及傷患搬運等，參與者除了接受理論知識的講解外，還有實際操作和模擬演練，以提高他們的實戰能力。

▲▼ 嘉義縣社區第一線反應員培訓(水上場次) 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義縣消防局攜手水上三和社區第一線反應員培訓 。（圖／記者翁伊森攝）

蔡建安說，嘉義縣常遭受地震、颱風、豪雨土石流威脅，也可能有殺傷性武器刀械造成民眾受傷，救護人員或醫療院所若無法短時間負荷大量的傷患時，社區第一縣民眾的緊急處置就顯得格外重要，因此需要讓更多社區民眾提升緊急應變能力，讓更多人具備急救技能。

蔡建安也表示，將防災救護觀念入社區活動可讓社區民眾更加凝聚向心力，藉由模擬演練讓參訓民眾能有效地做出反應，遇有傷患在救護車到達前民眾互相協助幫忙，可防範在突發的意外事件中造成的人命損失，定能打造更安全的生活環境。

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