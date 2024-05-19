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嘉義縣全面訪堵登革熱　公有市場、產業園區、亞創中心全受檢

▲▼ 嘉義縣公有市場、產業園區、亞創中心全面巡檢防治登革熱 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣公有市場、產業園區、亞創中心全面巡檢防治登革熱 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為杜絕登革熱，嘉義縣由縣長翁章梁帶領下，宣示由公部門擔任領頭羊，要求所屬落實環境孳生源清除及每周定期巡檢，以身作則落實「巡、倒、清、刷」清除孳生源外，經發處日前前往各公有零售市場、大埔美及馬稠後產業園區、亞洲無人機AI創新應用研發中心同步進行環境清潔，杜絕登革熱疫情發生。

▲▼ 嘉義縣公有市場、產業園區、亞創中心全面巡檢防治登革熱 。（圖／嘉義縣政府提供）

經發處10日起前往產業園區及無人機AI中心進行環境清潔，針對易積水容器及建物結構加強清除積水作為，尤其開發中易積水之窪地，請開發商、維管單位加強巡視排除積水狀況。

▲▼ 嘉義縣公有市場、產業園區、亞創中心全面巡檢防治登革熱 。（圖／嘉義縣政府提供）

另針對各鄉鎮市公所轄管16個公有零售市場同步啟動防治措施，分別前往六腳及朴子轄管3個公有零售市場督導稽查，後續針對其他市場不定期前往督導，希望將登革熱杜絕於境外。

▲▼ 嘉義縣公有市場、產業園區、亞創中心全面巡檢防治登革熱 。（圖／嘉義縣政府提供）

經發處表示，梅雨季節來臨，藉由此次行動提醒工廠及亞創中心廠區業者，如有廢棄輪胎、水缸、水桶、回收的瓶瓶罐罐，雨後容易積水成為病媒蚊孳生的溫床，呼籲業者養成清除及刷洗積水容器習慣。

▲▼ 嘉義縣公有市場、產業園區、亞創中心全面巡檢防治登革熱 。（圖／嘉義縣政府提供）

若有儲水需求，容器一定要加蓋或覆蓋細紗網，不用時倒置或清除；尤其市場因蔬果、肉類、漁產及生財工具常需要用水清洗，導致環境容易積水，請各公所及攤商時時注意，每天收攤後將易積水容器內的積水清刷乾淨，防止病媒蚊孳生。

台灣將進入登革熱流行期，南部縣市已出現多起案例，除全民落實「巡、倒、清、刷」，衛生局也全面輔導及獎勵各醫療院所加強TOCC問診，有疑似登革熱症狀，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報。

嘉義縣政府4月1日起公告，根據孳生源清除及相關防疫管制措施，衛生局(所)不定期派員至各公務機關、村里查核，如發現孳生源，將依據傳染病防治法第25條及同法第70條，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，目前已開出10張舉發單，呼籲民眾確實做好「巡、倒、清、刷」清除積水容器及孳生源，全嘉共同防堵登革熱疫情。

 
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