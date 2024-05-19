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蔡英文將卸任　CNN首頁報導：讓台灣登上世界地圖的領袖

▲▼蔡英文卸任登上外媒首頁。（圖／翻攝外媒）

▲蔡英文卸任登上CNN首頁。（圖／翻攝CNN）

記者吳美依／綜合報導

總統蔡英文即將卸任，美國《有線電視新聞網》（CNN）18日在首頁刊出報導，以「蔡英文：讓台灣登上世界地圖，並且挺身對抗中國的領袖」為題，介紹她執政8年帶來的影響與改變。

報導寫道，蔡英文從小個性害羞，曾經想要成為一名考古學家，因為「已經死掉的人不會跳起來跟你爭論」，最終卻在世界上最動盪的地緣政治水域，為台灣繪製出一條新航線。

▲總統蔡英文於總統府發表元旦新年談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文於總統府發表元旦新年談話。（圖／記者林敬旻攝）

2016年，蔡英文就職成為台灣第一位女總統時曾說，「此時此刻，台灣面臨艱困局勢」，她接手了低迷的經濟、落後的軍隊，以及前任者推動與中國建立更緊密關係，進而引發的不滿浪潮。

8年過去了，67歲的蔡英文在2屆任期後準備卸任，而擁有2300萬人口的台灣國際形象提升、與美國建立更堅定夥伴關係、持續進行國防改革、也鞏固了獨特的台灣認同。

儘管台灣過去有著殘酷獨裁統治與壓制少數族群的歷史，在蔡英文統治下，不僅擁護多元性別權利，也成為亞洲民主與自由價值觀的堡壘，與習近平對中國獨裁、社會保守、父權願景的統治，形成鮮明對比。

▲▼2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，蔡英文陪同賴清德與蕭美琴上台向支持者致意。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文將交棒給賴清德。圖為2024年民進黨總統大選開票之夜。（圖／記者李毓康攝）

不過，儘管支持者讚揚蔡英文挺身對抗中國，捍衛台灣的主權、自由與民主，批評者卻責怪她加劇兩岸緊張局勢。在國內，民眾對於民生問題的不滿情緒漸增，尤其是薪資太低、房價難以負擔的問題。但根據多項民調，蔡英文的支持率仍高於反對率，在台灣進入民主時代後的卸任總統之中，是前所未有的。

5月20日，蔡英文將交棒給前行政院長、前副總統賴清德，後者在今年1月代表執政的民進黨，贏得前所未有的連續第3個執政任期。今年1月，蔡英文以總統身份發表最後一次新年談話時說，台灣已經不再被忽視，「如果有人問我為台灣留下什麼，我會說我留下了一個『世界的台灣』。」

 
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