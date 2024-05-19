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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

示警賴清德「國民黨不讓了」！　朱立倫撂重話：強力讓改變發生

▲▼國政基金會董事長朱立倫出席國民黨「國家安全戰略法」發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中華民國準總統賴清德、準副總統蕭美琴5月20日將上任，國民黨主席朱立倫今（19日）對此表達祝福，但也意味深長表示，對於反改革、反進步的惡鬥，國民黨不會再溫良恭儉讓；我們將憑藉新民意，回應全民對於台灣大步向前的期待。「Do our best, history will do the rest.」 為所當為，歷史會給我們公允的評價。

朱立倫指出，明天5月20日，中華民國第16任正副總統即將就任。作為最大在野黨的主席，對身負重任的賴清德、蕭美琴皆表達祝福。但可惜的是，在這段時間卻看不到朝野和解的契機，反而看到的是執政黨的文攻武鬥，背棄了朝野對於國會改革長期期盼的道路，這樣的民進黨還保有初衷嗎？

朱立倫續指，今天開始，中華民國就會有一個新的行政團隊，國民黨一定會扮演好強力監督的角色，「我們的立法委員同志，會結合有志一同的朋友推動為台灣有利的法案。例如，面對穩定供電及有效減碳的挑戰，國民黨主張核電仍是必要能源，新政府若願意虛心檢討過去錯誤的能源政策，我們會全力協助相關修法工作。」

「作為負責任的在野黨，我們已準備好各項福國利民的法案」，朱立倫細數，包含兩岸、能源與永續、防詐騙、司法法制、居住正義、社會安全、經濟財政、金融、少子化、貧富差距等，每一項都是在聆聽大眾意見、縝密研究之後，才成為國民黨優先推動的法案。

朱立倫強調，對於中華民國新任的賴清德總統，國民黨有具體「三要」與「三不要」的期待。一是要將國家的利益置於政黨利益之上，提升台灣的民主法治；二是要傾聽民意，以誠心化解朝野歧見；三是要以民為念，真心謀求兩岸和平。另外，我們期待以下三個不要：不要因為理念不同就把國人當敵人；二、不要製造族群的對立或綠色恐怖；三、不要將意識形態凌駕在科學專業之上。

最後，朱立倫呼籲，台灣要繼續向前，朝野和解需要大家一起的努力。國民黨願意與各政黨一起努力，讓中華民國重拾榮景，締造新的一頁。祝福賴清德、蕭美琴，以及新的行政團隊，「希望520之後，一切有所改變，如果沒有改變，我們也會強力讓改變發生。」

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