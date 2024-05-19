柯文哲號召小草今天上街頭！　嗆民進黨滿滿承諾全成「芭樂票」

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

立法院17日表決大戰，藍綠爆發激烈衝突，民眾黨今（19日）將進行草根決心遊行，由黨主席柯文哲親自號召民眾，喊話向政府「算總帳」、「上街頭拒絕芭樂票」。對此，柯文哲遊行前表示，請問賴清德總統，現在的國會亂象是賴認同的嗎？是否會像蔡英文總統，當年滿滿承諾，現在變成芭樂票。他強調，再一次證明民進黨「絕對權力使人絕對腐化」，今天大家一起來到民進黨黨部北平東路，一起喚起民進黨在野時的主張。

柯文哲表示，前天民進黨為了阻擋「國會改革法案」，強行插隊、動手打人、辱罵議事人員、攻擊員警，甚至還搶走立院秘書長的文件。更惡質的是，民進黨還煽動群眾，硬扯程序不正義，說沒有逐條審查。

柯文哲表示，事實上，國會改革是民眾黨的優先法案，立法精神早就經過多次記者會解釋過，所有的條文也都上傳到立法院網站，中間還有多次的朝野協商。每一條法條，民進黨在朝野協商、公聽會與議事過程中，都已經清清楚楚解釋，綠營立委自己不看法案文件內容，卻帶風向說黑箱修法。

柯文哲認為，此事再一次，證明民進黨「絕對權力使人絕對腐化」，今天5月19日下午2點，大家一起來到民進黨中央黨部所在的北平東路，一起喚起民進黨在野時的主張，一起喚醒賴清德競選時承諾的國會改革、憲政改革、媒體改革、司法改革，以及民進黨執政八年，越來越嚴重的低薪資、高物價、高房價等，民生經濟問題。

最後，柯文哲強調，要請問賴清德總統，現在的國會亂象是賴清德認同的嗎？是否會像蔡英文總統一樣，當年滿滿的承諾，現在變成一張張的芭樂票？就在今天下午，519草根決心行動，大家一起展現草根決心，直到改革成功。

▲民眾黨519遊行。（圖／翻攝柯文哲臉書）