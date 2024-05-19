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520變天！雷雨從南下到北　氣象署：周二周三最猛

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▲明天開始鋒面接近，雨區逐步增加。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

鋒面接近台灣，天氣轉為不穩定，中央氣象署指出，今晚到明天5月20日水氣移入且鋒面接近，明天上午南部跟東半部有局部降雨，下半天中部以北將有陣雨或雷雨，尤其周二、周三影響最明顯，要慎防雷擊與強陣風的劇烈天氣，預估周六鋒面遠離，降雨才會趨緩。

氣象署預報員張竣堯說，今天台灣主要受到中層雲系影響，上空雲量仍偏多，華南上空低壓鋒面正在逐步建立，對流發展相當旺盛，這樣環境在明天向東逐步移動到台灣，因此明天天氣環境轉為不穩定。

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他還說，明天晚上開始鋒面就會逐漸接近台灣，周二到周四滯留鋒面將會台灣上空徘徊，環境都會是不穩定情況，周五晚上到周六以後太平洋高壓逐漸增強，鋒面逐漸北移，台灣慢慢離開鋒面的影響。

▲▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，張竣堯表示，今天午後北部、中南部山區有局部大雨發生的機率，留意強對流，今晚到明天清晨南方水氣逐漸接近台灣，南邊開始有陣雨或雷雨情況，特別在南部跟東半部有降雨情況。

張竣堯提到，明天520降雨有時段性跟地區的差別，上午開始南部、東半部有局部陣雨或雷雨，中部以北地區將會是在下半天多雲轉為陣雨或雷雨。明午後北部山區、中南部有局部較大雨勢，晚起雨勢也會增加，因為受到鋒面影響。

他說，周二到周五是鋒面影響期間，周二到周三雨勢最明顯，預估西半部地區有局部大雨發生的機率，其他地區也將會有陣雨或雷雨，澎湖、金門、馬祖等離島地區雨勢也明顯，留意雷擊與強陣風劇烈。

張竣堯表示，到周六鋒面逐步遠離，環境轉為吹偏南風、東南風，降雨趨緩，僅剩迎風面南部跟東南部有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。

▲▼未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

氣溫方面，張竣堯指出，今天白天西半部高溫30至32度，東半部雲量多27至29度。未來一周受到鋒面影響，雲量偏多，各地高溫28至30度，低溫落在22至24度，下雨時候溫度會低一些。

他提醒，520因鋒面影響天氣轉變，明天下半天雨區擴大，中部以北白天多雲為主，下半天轉為陣雨或雷雨，鋒面影響從周一晚上到周五，尤其周二、周三留意局部大雨，伴隨劇烈天氣的現象。

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