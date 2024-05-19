明日「天氣陰沉」雷雨連下4天　鋒面滯留降溫時間曝

▲明天開始天氣逐漸不穩定，西半部下半天短暫陣雨或雷雨可能。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

好天氣即將結束，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今（19日）表示，今天氣溫變化不多，普遍高溫29至34度，明天開始，台灣附近將受到鋒面靠近影響，天氣變得陰沉，西半部下半天可能有短暫陣雨或雷雨，快的話周一入夜至周三留意局部大雨的發生，周二、周三受鋒面滯留，各地低溫約20至25度。

林孝儒在臉書粉專「WeatherRisk」指出，今天周日整體的大氣環境與昨日較為類似，台灣受東北至偏東風影響，雲系較昨日多些，預期各地為多雲天氣，但仍有陽光露臉，氣溫變化不多，預報普遍高溫都有機會達29-34度，越往南感受越悶熱，各地低溫約在21至26度，日夜溫差稍大，午後山區有短暫陣雨或雷雨機會。

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他表示，明天開始，台灣附近將受到鋒面靠近影響，預期各地雲量增多，天氣變得陰沉，除午後山區有短暫陣雨或雷雨外，西半部下半天後逐漸有對流雲系發展移入機會，帶來短暫陣雨或雷雨可能，並隨時間降雨影響逐漸增多且較廣泛。

▲明天開始天氣變得不穩定，隨時間降雨影響有逐漸增多並較廣泛趨勢。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk）

林孝儒指出，周二、周三受鋒面滯留於台灣北部至海峽一帶及西南風增強影響，各地氣溫略降，各地高溫約27至31度，低溫約20至25度。

他說，這樣不穩定的大氣環境及西南風水氣，各地易有短暫陣雨或雷雨影響，特別是迎風的西半部地區，有較高的機會發展出旺盛對流帶來陣陣的顯著降雨。快的話周一入夜至周三這期間，就要多加留意局部大雨發生的可能。

林孝儒表示，周四、周五至下個周末，鋒面將逐漸有北抬並遠離台灣，環境上來說，相較周二、周三會再穩定下來一點，仍是伴隨西南風影響環境，各地有短暫陣雨或雷雨的天氣型態，西半部降雨仍較廣泛，只是降雨強度有機會緩和些，到下周末降雨就僅較縮限於午後山區短暫陣雨或雷雨的發展，未來可再觀察。

林孝儒提醒，明天至周五由於受滯留鋒面及西南風水氣影響，天氣不穩定，容易有短暫雷陣雨發生的，甚至周二、周三有局部大雨可能，時而伴隨短時顯著雨勢，外出活動務必多加留意天氣變化，並持續追蹤最新的天氣預報資訊。