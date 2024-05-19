「總統國情報告」沒配套只會越改越亂 　林濁水酸：藍白腦筋混亂

▲準總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

立法院國民黨與民眾黨提出的國會改革法案，17日院會闖關三讀，綠委喊話杯葛，爆發朝野肢體衝突，其中「總統國情報告常態化」更關係即將就任的準總統賴清德。對此，前立委林濁水今（19日）表示，總統更加擴權，行政院施政報告和總質詢還有存在價值嗎？藍白又誓言推動「內閣制憲改」，腦筋真是混亂。他強調，無論如何，政改要配套，不能亂套，否則只會愈改愈亂。

立法院國會改革法案17日衝突後，表決通過「國情報告常態化」，總統應於每年二月一日前向立法院送交國情報告書，並於三月一日前赴立院進行國情報告。至於新任總統必須於就職「兩周內」向立法院送交國情報告書，並於一個月內赴立院進行國情報告。總統報告後，立委得提出口頭或書面問題，針對口頭提問，總統應「依序即時回答」。

針對「國情報告」一事，林濁水表示，總統要不要接受立法委員質詢朝野各說各話，當年國大代表聽取總統國情報告，對建言答覆的慣例也被拿引用討論，但這是「壞例子」，因為這個制度原憲法條文裡面並沒有，1991年修憲才加在增修條文中。

林濁水表示，此條文增修後總統、國大同時擴權，壓縮了行政院和監察院的權力，是總統和國大的利益交易，修憲而來的制度是亂七八糟的制度，不值得引用為例。

▲民進黨大老林濁水。（圖／記者林敬旻攝）

林濁水怒批，藍白要叫總統接受質詢並「即問即答」，那就進一步擠壓了行政院，這樣行政院長施政報告和總質詢還有存在的價值嗎？這樣總統更加擴權，但是藍白卻又誓言要推動「內閣制憲改」，腦筋真是混亂。

林濁水認為，縱使質詢總統，總統還是不用對國會負責，而是向國會負責的「行政院權」又被總統壓縮，實質上等於削弱對行政權的控制，只為滿足個別委員作秀意圖，實質自我削權，真短視近利。

林濁水強調，若非質詢總統不可，依地方政府為例也無妨，因接受質詢並不等於就破壞權力分立架構，但必須廢行政院施政報告和總質詢.，更重要的要強化國會制衡能力。

最後，林濁水提出兩點建議：第一，國會正常化採單一召委制以強化權力分立作用；第二，建立國會撥款控制權，並賦予總統否決權讓彼此制衡。林濁水強調，無論如何，政改要配套，不能亂套，否則只會愈改愈亂。