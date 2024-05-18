出國玩「公婆大小姑求代購」　夫妻扛5大袋：買不到就被說沒心

▲原PO對公婆、大小姑的要求感到無奈。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／曾筠淇報導

對許多人來說，出國最怕幫親友買東西，不只要花時間找，還要大包小包扛回國。近日就有網友發文表示，她開開心心和老公出國，但卻「變成公婆大小姑代購」，且如果有東西沒找到，就會被酸「對家人沒有心」，讓她很不高興。貼文曝光後，引發討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，日前她和老公開心出國，結果旅程卻變成了公婆和大小姑的代購之旅，「光是找他們的東西就飽了，逛了5天，跟老公的東西一隻手數得出來，公婆、大小姑的有5大袋」。

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原PO透露，過去公婆和大小姑出國時，「我們從來沒有喊要買東西過」，結果輪到他們出遊卻被要求，「如果沒有買，老公又會被X北」。她坦言，先前兩人早已向公婆和大小姑說過不方便代買，但如果出國後真沒買到東西，他們就會被批評「對家人沒有心」，最終為了不讓老公處於尷尬的情況，她也只能默默的去買。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你們一直使命必達幹嘛」、「被講沒有心就沒有心，第一次不買以後就不用買。出去玩就好好玩，何必找罪受」、「忍一忍，幾次不買就不會叫你們買了」、「為了避免這種問題，我早已都不會買任何伴手禮」、「沒有心就沒有心啊，送個小名產就好」。也有網友建議，「出國就默默出國，不要讓別人知道」、「直接收代購費」。