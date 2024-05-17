夫赴中出差陌生女接電話：他在睡　公婆回覆超無良！網：蒐證離婚

圖文／鏡週刊

夫妻如果無法互信，沒有足夠安全感，很容易導致感情破裂和爭吵。最近一位人妻透露先前老公前往中國出差，當她有急事打電話給他時，沒想到電話另一頭竟是女人接起，老公回應的態度讓她感到懷疑，而當她向公婆提及此事時，公婆的回應卻讓她更加起疑，十分傻眼。為此，不少網友紛紛建議她做好離婚的準備。

一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她和丈夫一同創業已有10年，事業有了一定的成就。最近，丈夫前往中國出差，原PO因為有急事需要商量，所以早上6點打電話給他。然而，她卻驚訝地聽到一名女人的聲音，並且還跟她表示她老公在睡覺。

人妻當下保持冷靜表示「我是台灣林太太，你請林先生聽電話」，接著，她聽到電話另一端的丈夫出聲，問女人為何接了他妻子的電話，但對方沒有回應。後來丈夫才向她解釋接電話的女人因為昨晚工作太晚，不敢回家，所以他才將房間讓她留宿。

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事後原PO向公公婆婆提到此事，婆婆回應竟是現在很多人娶中國女生，「可以的話，叫他帶一個回來幫忙做事，不用付薪水」，公公也隨即附和，這番景象讓她感到震驚，無法相信正常的人會講出這樣的話。因此她上網尋求網友意見，詢問接下來應該怎麼辦才好。

部分網友認為公婆反應有鬼，態度十分可疑，「公婆不表示驚訝，那就是他們二老早就知道了，還蠻得意的，才會說帶回來當免費傭人」「覺得兩老心裡似乎有底」「老人說他不知道，通常是幫兒子藏秘密」「這種心態的公婆，媳婦在他們心裡算什麼？可想而知」。

也有一些人建議原PO應該多為自己的未來著想，要有離婚打算，「動產、不動產、現金，多替自己爭取放在身上，自己決定要不要繼續婚姻關係吧」「不要打草驚蛇，默默把資產移轉到妳手上，再諮詢律師下一步要怎麼做」「先收集好證據，再來考慮是否有想離婚？畢竟你跟先生一起創業很久，金錢部分怕不好釐清」「先冷靜不要和先生吵。先清查夫妻二人全部資產，婚後取得的妳可以要求二分之一，越冷靜妳老公會越害怕越覺得虧欠妳，孩子如果成年了可以跟他們講真實狀況，會成為妳的神隊友，如果未成年就先不要讓他們知道」。



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