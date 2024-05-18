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潛入套房性侵10女！南韓淫魔出獄搬家消息外洩　居民嚇到不敢出門

▲▼83歲老翁強擄鄰居13歲女童至家中性侵得逞。（示意圖，非本人／CFP）

▲南韓性侵犯朴兵和曾潛入女性住處肆意性侵。（示意圖，非本人／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓窮凶惡極的知名「變態淫魔」朴兵和今年41歲，然而他曾於2002至2007年在京畿道水原市侵入十多名20餘歲女性的住宅，殘忍性侵受害者，就連懷胎中的孕婦也無法倖免。如今，出獄後的朴兵和最近傳出從華城市搬回水原市的消息，令當地民眾深感恐慌，詢問是否得準備防身用品。

根據韓媒《朝鮮日報》、《News1》，水原市關係人士15日指出，透過南韓政府官方網站「政府24」可以得知，性侵殘害十多名年輕女性的無恥淫魔朴兵和即將從華城市搬回水原市八達區，未來他的新住處位於一棟20層樓複合式住商混用住宅內，附近是水原市最為熱鬧的娛樂商圈仁溪洞，地鐵站旁大型商業設施和大型超市雲集。

水原市府、京畿南部警察廳也透露，前一天下午曾經從法務部下轄的水原保護觀察所接獲「朴兵和移轉居住地」的相關通報，只不過目前尚未得知朴兵和是否已經實際搬家至他通報登記的新居所。

朴兵和即將移居的新大樓擁有20層樓、251戶，聽聞朴兵和搬家的消息，該棟大樓頓時陷入一陣死氣沉沉的氛圍，居民幾乎都躲在住家內不敢出門，昨（17）日晚間6時更有4輛巡邏車和刑事機動隊警車在附近巡邏待命，同時還配置12名警力。

該棟大樓的28歲金姓女住戶表示，「聽到朴兵和搬來當鄰居的消息後，我就陷入恐懼當中，租約還剩好長一段時間，我正在思考到底要不要搬家」；29歲楊姓女住戶表示，「應該要制定相關對策，阻止性侵犯再度犯罪，否則大家都嚇到不敢出門」。

為了防範朴兵和再度犯罪，水原市廳決定在該棟大樓旁邊人行道設置巡邏哨站「市民安全中心」，從本月20日起24小時營運，派駐2名請願警察、2名警察，隨時監視朴兵和的動向，同時計畫在附近增設監視器、LED照明設備。

據悉，朴兵和從2002至2007年之間，經常在水原市勸善區、靈通區一帶潛入年輕女性的獨居套房肆意性侵，受害女子多達10多人，原本一審被判處15年徒刑，然而二審卻減刑至11年，最終三審為11年定讞，只不過最後又被揭露曾於2002年性侵孕婦、2005年性侵未遂，因此刑期延長至15年，於2022年10月31日刑滿出獄。

出獄後的朴兵和，其母親曾經以100萬韓元的保證金為其安排居所，落腳京畿道華城市峰潭邑的套房，然而該套房距離水原大學後門只有100公尺、加上附近有3所國小，且許多20幾歲的年輕女性在這附近租套房，也因此自從朴兵和確定落腳於此後，引來大批居民反對，房東更曾向法院提出訴訟、要求退房，只不過最後房東敗訴。

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