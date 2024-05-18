日本參議院通過民法修正案　未來父母離婚可享有「共同監護權」

▲日本參議院針對民法修正「共同親權」進行表決。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本目前行使「單獨親權」（單獨監護權）制度，不過參議院全體會議昨（17）日正式表決通過《民法》修正案「共同親權」（共同監護權）制度，預計將於2026年以後正式實施，以確保離婚率增長下子女們的權益，而該法也確立了「法定養育費」制度，另一方有必要支付最低金額的養育費。

根據《日本放送協會》、《時事通信社》，日本參議院本會議於17日召開，針對民法修正案「共同親權」進行表決，雖然共產黨表示反對意見，不過最終仍由自民黨、立憲民主黨等多數議員贊成通過，時隔77年針對民法親權進行修法，修正法律在2年後實施，未來將在單獨親權的基礎之上引進共同親權的概念。

當擁有未成年子女的夫妻選擇離婚時，將可以針對未來由單方持有監護權的「單獨親權」、或是由雙方持有監護權的「共同親權」，只不過若雙方無法達成協議，將由家庭裁判所（家事法院）進行裁決，至於若發生精神層面或經濟上的暴力或虐待，則也將交由法院以「單獨親權」的基礎進行審判。

在共同親權上，包括可以決定遺產繼承的財產管理權，以及可以決定升學學校、搬家處、居所的身上監護權。

同時，此次民法修正也將導入「法定養育費」，如若夫妻雙方離婚時針對養育費取得協議，則未來可以從另一方優先扣押養育費（先取特權）；不過若離婚時並未針對養育費用進行協商，則法律將會計算養育子女時的最低資金，向另一方請求取得「法定養育費」。

日媒NTV NEWS24指出，目前日本在民法行使「單獨親權」，放眼全球其實相當罕見，就連二十大工業國（G20）也只有日本等3個成員國行使單獨親權，而之所以決定修法，是因為日本的離婚率居高不下，光是一年來就有18萬對夫妻離婚，且育有未成年子女的夫妻超過半數，由母親取得監護權的案例就超過8成。

然而，日本厚生勞動省2021年針對4000戶離婚後的單親媽媽進行統計，結果顯示只有28%的單親媽媽向男方收取子女養育費。換句話說，高達7成的單親媽媽在離婚後完全無法獲得經濟層面上的保障，至於未取得監護權的另一方則無法介入養育子女的責任。