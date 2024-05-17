普習會隔天！北韓射多枚「短程彈道飛彈」　日方：暫未發現落入EEZ

▲北韓5月17日據傳發射多枚彈道飛彈。圖為過去北韓試射洲際飛彈的新聞資料畫面。（資料照／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

普丁與習近平16日才剛在北京會面，金正恩隔日即發射飛彈。據南韓聯合參謀本部17日聲明，北韓在當地下午3時10分左右，從元山市附近向東發射多枚短程彈道飛彈，飛行約300公里後墜入日本海（東海）。日本官房長官林芳正表示，目前並未發現北韓飛彈落入日本專屬經濟區（EEZ），也未接獲損害報告。

根據日本放送協會（NHK）報導，一名日本政府相關人士17日下午3時30分左右受訪時透露，北韓發射的飛行體推測應該是短距離飛彈，已經落入海中，對日本並未造成影響。日方防衛省相關人士則稱，目前尚未接獲飛彈落入日本EEZ海域的情報。

▲北韓最高領導人金正恩22日視察核反擊模擬綜合訓練，發射4枚超大型放射砲。（圖／達志影像／美聯社）

日本官房長官林芳正下午3點30分進入首相官邸之前曾表示，已經聽說北韓發射飛彈的消息，但詳細情況仍在確認中。另據日媒TBS報導，林芳正隨後在記者會上表示，防衛省正在分析情報，目前尚未確認有飛彈進入日本EEZ海域，也未收到相關機構的損害報告。

據南韓韓聯社報導，北韓時隔25天再次進行武力挑釁，同時也是今年以來第5度發射彈道飛彈，值得一提的是，僅在一天前，中俄領導人16日才剛在北京人民大會堂舉行「普習會」，雙方聯合聲明中也重申反對美國及其盟國對北韓的軍事挑釁的立場。報導稱，北韓此舉可能是為了對美軍與南韓軍隊聯合訓練做出回應。

此前，北韓4月22日進行核反擊假想綜合戰術訓練期間，發射了多枚屬於短程彈道導彈（SRBM）的600毫米超大型火箭炮，並成功擊中射程352公里外的島嶼目標，北韓最高領導人金正恩也親自到場視導。