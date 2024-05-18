北韓昨進行「新系統」彈道飛彈試射　金正恩親自指揮

▲北韓最高領導人金正恩17日指揮短程彈道飛彈試射。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓軍方昨（17）日下午指出，北韓（朝鮮）從江原道元山一帶向東海（日本海）發射數枚彈道飛彈，飛彈在飛行300公里後墜入海面，地點位於日本專屬經濟海域（EEZ）之外。對此，北韓官媒證實，17日所進行的試射證實了「新系統」的實用性。

根據北韓官媒《朝中社》，在北韓最高領導人金正恩的指導下，北韓17日下午進行了「自製誘導航法體系」戰術彈道飛彈試射，該體系為北韓獨自研發的飛彈系統，試射結果令金正恩感到非常滿意。

與此同時，金正恩17日再度出訪國防工業企業所，針對今年上半季軍需產業生產實績和未來生產計畫等進行評估。金正恩表示，「對於敵方有勇無謀的軍事對決挑釁所引發的國家安全危機，實在無法不認同提高核戰爭遏制力的必要性。因此，我們必須繼續進行強化核武力的生產活動。」

金正恩再度警告，「敵軍一定要等到親眼目睹我國（北韓）的核戰鬥態勢，才會不敢再玩火！讓仇敵親眼目睹，我國無限擴展的軍事能力。」

金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正17日也針對北韓是否向俄羅斯輸出武器的說法發表談話，她反覆強調北韓向俄羅斯輸出武器的說法「相當荒唐」，表示北韓無意向任何國家公開或輸出軍事技術，「最近我國（北韓）所公開的放射砲和飛彈等戰術武器，只為了一項使命，那就是讓首爾當局別再進行虛偽的幻想。」

南韓《韓聯社》分析，自從俄羅斯總統普丁出訪北京、16日會晤中國國家主席習近平，兩人在聯合聲明中重申支持北韓的立場後，才經過一天的時間，北韓又向東發射短程彈道飛彈。