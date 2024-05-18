　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朝野大戰15小時　吳思瑤點3爭議：韓國瑜應思考是否依舊要硬幹

▲▼立法院院會，民進黨黨團。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院院會，民進黨黨團。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

昨（17日）立院表決大戰衝突不斷，多達6位立委掛彩送醫急救，藍綠白挑燈夜戰，立法院長韓國瑜晚上12點宣布休息，民進黨團幹事長吳思瑤會後受訪時表示，處理過程有3個可議之處，首次未逐條討論就強行表決、條文是最後一刻藍白喬出版本，完全無法獲知內容、改採35年前的舉手表決方式、未宣讀二讀條文，還有幾天時間，韓國瑜應當好好思考今日議事的不公，以及是否要依舊硬幹，4個字「繼續協商」有這麼難嗎？

吳思瑤指出，有幾個可議的處理程序，第一、這是國會史上第一次，條文沒有經過朝野協商跟逐條討論就被強行表決，這是創下惡例首次；第二、今天條文都是國民黨跟民眾黨最後一刻喬出來版本，完全無法在表決前獲知內容，這也是國會史上首次如此黑箱，立委舉手上百次，但沒人知道傅崐萁跟黃國昌喬出來的內容，何其可悲。

第三、現在是2024年國會卻用舉手表決，上次國會舉手表決是1989年，立院是進步還是倒退嚕，恐怕傅崐萁大陣仗赴中團回來，組合屋還沒個影，先帶回中國人大表決方式，另一可議之處，依照立院職權行使法，二讀條文都必須進行宣讀，韓國瑜跟周萬來都選擇性不宣讀條文，這也是史上首次，從黑箱條文、反民主舉手表決、未進行完整協商協議，今天是民主負面示範，但外圍看到無數自動自發的年輕世代，也許表決會失敗，但台灣民主不會失敗。

對於下週二議程會繼續進行，吳思瑤坦言，迄今站在這裡，自己不知道被胡亂通過多少條文，感到非常抱歉，下週還有刑法，還有國民黨選舉條例，藐視國會罪下週二，會持續奮戰。

吳也呼籲，還有幾天時間，韓國瑜院長應當好好思考今日議事的不公，以及是否要依舊硬幹嗎？剩下的條文還有機會可以好好協商，完備程序，最初就報告，國會會不會有暴力事件，存在韓國瑜的一念之間，四個字「繼續協商」就可以化解暴力，韓國瑜院長為什麼做不到，有這麼難嗎？

ET快訊
沈伯洋腦震盪！台北大學教授齊「譴責國會暴力」　連署書曝
小英8年／若任APEC領袖代表3大意義　賴清德敞開胸襟力量延
快訊／男乘客搭澎湖輪落海失聯！海巡馳援搜救
少子化衝擊　3所國小確定停辦
快訊／中興橋砂石車疑自撞翻覆！駕駛雙腳遭夾受困
00940換股啟示錄　專家：00878可能剔除2檔壽險金控

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

沈伯洋遭推倒腦震盪！台北大學教授齊「譴責國會暴力」　連署書曝

遭藍委高處「過肩摔」頭著地　沈伯洋報平安：立院惡質事情更需關注

小英8年／唸稿又不受訪是沒自信？　解密為何限制白玫瑰綻放

小英8年／愛幫她的「芭比娃娃」大換裝　她不綠反而有點國民黨

小英8年／若任APEC領袖代表3大意義　賴清德敞開胸襟力量延伸國際

朝野大戰15小時　吳思瑤點3爭議：韓國瑜應思考是否依舊要硬幹

立院衝突4綠委傷勢曝光　何博文嘆酸民揶揄「毫無人性」

太陽花再起？立院外400人聲援　綠委PO文感謝、媒體人酸「快衝」

「立院大戰」是民進黨的徐蚌會戰？　游盈隆：未來有的是苦日子

鍾佳濱「立院大戰」肋骨挫傷送醫　深夜喊話：台灣民主該奮力捍衛

行人地獄！左轉車沒禮讓　夫妻走斑馬線慘遭撞飛

宜蘭阿伯用保力達蓋莊園　建廁所、2層樓觀景台！

與羅廷瑋推擠爆口角 王世堅怒飆三字經！

郭國文怒賞黃國昌巴掌　認錯：應該摸頭說好乖

與鍾佳濱爆肢體衝突！　謝龍介鎖喉：這裡我管的

胡瓜合體徐乃麟夢回《百戰百勝》！　曝金鐘「一年不如一年」他狂冒冷汗XD

徐巧芯「立院吹笛」　讓現場一片沈默...

男繳不出貸款愛車被拖走！　捨不得200萬敞篷車怒搶回

韓國瑜西裝被扯開步入議場　郭國文凌空一躍被藍委抱下

史上最大衝突　立法院格鬥場實錄

沈伯洋遭推倒腦震盪！台北大學教授齊「譴責國會暴力」　連署書曝

遭藍委高處「過肩摔」頭著地　沈伯洋報平安：立院惡質事情更需關注

小英8年／唸稿又不受訪是沒自信？　解密為何限制白玫瑰綻放

小英8年／愛幫她的「芭比娃娃」大換裝　她不綠反而有點國民黨

小英8年／若任APEC領袖代表3大意義　賴清德敞開胸襟力量延伸國際

朝野大戰15小時　吳思瑤點3爭議：韓國瑜應思考是否依舊要硬幹

立院衝突4綠委傷勢曝光　何博文嘆酸民揶揄「毫無人性」

太陽花再起？立院外400人聲援　綠委PO文感謝、媒體人酸「快衝」

「立院大戰」是民進黨的徐蚌會戰？　游盈隆：未來有的是苦日子

鍾佳濱「立院大戰」肋骨挫傷送醫　深夜喊話：台灣民主該奮力捍衛

員工辦公室玩「戰鬥陀螺、射飛鏢」！挨批螺絲鬆　台鐵：要求檢討

板橋寵物餐廳「2貓死亡」業者認了！　3違規罰11萬

IU同款夯鞋WRPD Runner、1906R壓軸登場！NB Grey Days灰潮新品一次看

立法院大亂鬥登外媒　路透：台灣是「喧鬧」民主國家

小S 18歲大女兒深夜發文「怕被趕出家門」！密謀一件事：她會氣瘋

沈伯洋遭推倒腦震盪！台北大學教授齊「譴責國會暴力」　連署書曝

遭藍委高處「過肩摔」頭著地　沈伯洋報平安：立院惡質事情更需關注

快訊／男乘客搭澎湖輪落海失聯！海巡馳援搜救

「TOYOTA新Yaris入門掀背」登場！外型、操控大升級　折合新台幣65萬

小英8年／唸稿又不受訪是沒自信？　解密為何限制白玫瑰綻放

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

政治熱門新聞

懶人包／立法院在吵啥？改革法案內容、爭議一次看

立院朝野纏鬥15小時下週二再戰！　總統國情報告常態化二讀通過

賴清德：盼國會朝野黨團回歸理性討論

立院外400人聲援　綠委感謝、他酸快衝

柯建銘轟國會已死！點名韓國瑜等3人：歷史罪人

太陽花重演？學生集結立院外高牌抗議

快訊／綠委搶佔主席台被藍拉下「頭著地」擔架抬走　緊急搭救護車送醫

四叉貓「立院外直播」喊：人數破千

立院外千人聚集！警戒備防太陽花再上演

4綠委傷勢曝　何博文嘆酸民毫無人性

立院大戰　游盈隆：民進黨的徐蚌會戰

立院打架到底在吵啥？王婉諭解釋了

太陽花再起？數百青年聚集立院外抗議　要求國會改革案「實質審查」

綠委對話學生「齊唱島嶼天光」

更多熱門

相關新聞

4綠委傷勢曝　何博文嘆酸民毫無人性

4綠委傷勢曝　何博文嘆酸民毫無人性

立法院17日爆發藍綠白黨團衝突，造成6名立委受傷送醫。民進黨副秘書長何博文17日深夜在臉書發文表示，剛探視完4名民進黨立委離開台大急診室，其中沈伯洋因遭到惡意推倒，頭部著地，受有腦震盪、左側頭顱撞傷等傷害，沒想到網路上竟然有人惡意帶風向，揶揄受傷的立委，讓他感到又氣又無奈，「簡直毫無人性可言。」

立院外400人聲援　綠委感謝、他酸快衝

立院外400人聲援　綠委感謝、他酸快衝

立院大戰　游盈隆：民進黨的徐蚌會戰

立院大戰　游盈隆：民進黨的徐蚌會戰

鍾佳濱「立院大戰」送醫　深夜突喊話

鍾佳濱「立院大戰」送醫　深夜突喊話

柯建銘轟國會已死！點名韓國瑜等3人：歷史罪人

柯建銘轟國會已死！點名韓國瑜等3人：歷史罪人

關鍵字：

傅崐萁立法院協商韓國瑜民進黨國民黨民眾黨吳思瑤

讀者迴響

熱門新聞

性侵少女逼賣淫雙腿刺字成蜂窩「霸道總裁」慘了

快訊／楊丞琳《歌手》慘遭淘汰！

懶人包／立法院在吵啥？改革法案內容、爭議一次看

黃子佼爆6藝人涉毒　偵查結果出爐

外送員殺害小黃運將　背後鎖喉到他斷氣

立院朝野纏鬥15小時下週二再戰！　總統國情報告常態化二讀通過

NONO性侵前要被害女先洗澡！臉書1功能成犯罪工具

兼差半套店「150人問價格」　她累翻：對男性絕望

賴清德：盼國會朝野黨團回歸理性討論

少子化衝擊　3間國小確定停辦

立院外400人聲援　綠委感謝、他酸快衝

NONO尾隨進女廁！熊抱強揉喊：跟我打X很爽　遭電擊落跑

柯建銘轟國會已死！點名韓國瑜等3人：歷史罪人

高中生機票出現「SSSS」 　登機前被攔下

太陽花重演？學生集結立院外高牌抗議

更多

最夯影音

更多

行人地獄！左轉車沒禮讓　夫妻走斑馬線慘遭撞飛

宜蘭阿伯用保力達蓋莊園　建廁所、2層樓觀景台！

與羅廷瑋推擠爆口角 王世堅怒飆三字經！

郭國文怒賞黃國昌巴掌　認錯：應該摸頭說好乖

與鍾佳濱爆肢體衝突！　謝龍介鎖喉：這裡我管的

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面