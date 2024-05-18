朝野大戰15小時　吳思瑤點3爭議：韓國瑜應思考是否依舊要硬幹

▲立法院院會，民進黨黨團。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

昨（17日）立院表決大戰衝突不斷，多達6位立委掛彩送醫急救，藍綠白挑燈夜戰，立法院長韓國瑜晚上12點宣布休息，民進黨團幹事長吳思瑤會後受訪時表示，處理過程有3個可議之處，首次未逐條討論就強行表決、條文是最後一刻藍白喬出版本，完全無法獲知內容、改採35年前的舉手表決方式、未宣讀二讀條文，還有幾天時間，韓國瑜應當好好思考今日議事的不公，以及是否要依舊硬幹，4個字「繼續協商」有這麼難嗎？

吳思瑤指出，有幾個可議的處理程序，第一、這是國會史上第一次，條文沒有經過朝野協商跟逐條討論就被強行表決，這是創下惡例首次；第二、今天條文都是國民黨跟民眾黨最後一刻喬出來版本，完全無法在表決前獲知內容，這也是國會史上首次如此黑箱，立委舉手上百次，但沒人知道傅崐萁跟黃國昌喬出來的內容，何其可悲。

第三、現在是2024年國會卻用舉手表決，上次國會舉手表決是1989年，立院是進步還是倒退嚕，恐怕傅崐萁大陣仗赴中團回來，組合屋還沒個影，先帶回中國人大表決方式，另一可議之處，依照立院職權行使法，二讀條文都必須進行宣讀，韓國瑜跟周萬來都選擇性不宣讀條文，這也是史上首次，從黑箱條文、反民主舉手表決、未進行完整協商協議，今天是民主負面示範，但外圍看到無數自動自發的年輕世代，也許表決會失敗，但台灣民主不會失敗。

對於下週二議程會繼續進行，吳思瑤坦言，迄今站在這裡，自己不知道被胡亂通過多少條文，感到非常抱歉，下週還有刑法，還有國民黨選舉條例，藐視國會罪下週二，會持續奮戰。

吳也呼籲，還有幾天時間，韓國瑜院長應當好好思考今日議事的不公，以及是否要依舊硬幹嗎？剩下的條文還有機會可以好好協商，完備程序，最初就報告，國會會不會有暴力事件，存在韓國瑜的一念之間，四個字「繼續協商」就可以化解暴力，韓國瑜院長為什麼做不到，有這麼難嗎？