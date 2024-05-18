怒批國會已死！柯建銘點名韓國瑜、黃國昌等3人「台灣歷史的罪人」

記者閔文昱／台北報導

立法院17日進行「國會改革5法」三讀表決，議場內藍綠白黨團發生激烈肢體衝突，最終立法院長韓國瑜在深夜12點裁示，「本會會議到此為止，下周二再繼續審議，現在休息」。針對表決亂象，民進黨團總召柯建銘受訪時心寒表示，「完全違法表決，國會已死」。

立法院17日處理國民黨團及民眾黨團所提之國會改革案，藍、白揚言熬夜也要三讀，綠營則喊話會杯葛到底，朝野黨團為爭取主導權爆發多次衝突，造成5名立委陸續送醫。然而，藍白仍聯手持續表決，拚國會改革法案三讀通過，此舉也引發部分綠營支持者不滿，17日傍晚至入夜後逐漸在立法院外聚集。

▲立院外民眾聚集。（圖／記者徐文彬攝）

對此，立法院長韓國瑜也在深夜12點裁示，「本會會議到此為止，下周二再繼續審議，現在休息」。17日的院會從上午9時一路開到晚間12時，長達15小時，至於審議的部分，只有總統赴立院國情報告常態化，已通過二讀，其餘人事權、調查權、聽證權將等下周二再繼續審議。

▲民進黨團總召柯建銘痛批藍白違法投票「國會已死」。（圖／記者吳立言攝）

針對藍白強行表決國會改革5法，民進黨團總召柯建銘步出立法院時表示，30年來，立法院從來沒有這樣未經過協商討論就直接表決，「這樣的國會以後會馬上香港化，這是國家最危急的時刻，他們（藍白立委）把國家推到懸崖裡面」。

「完全違法表決，國會已死」，柯建銘也痛批，立法院長韓國瑜今天要負最大的責任，並點名國民黨總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌「3個狼狽為奸，是台灣歷史的罪人，這是非常嚴重的事情。」最後他也撂下狠話，「（這件事）以後不會結束啦！」