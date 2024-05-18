趕下班？基隆惡劣公車司機狂叭6秒　爆氣逼學童快過馬路又怒嗆

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆市公車處為提升優質公車服務品質，持續致力於鼓勵駕駛提升表現，特此公佈4月優良及需改善駕駛名單，以激勵更多駕駛爭取卓越表現。不過，1名陳姓駕駛在行人穿越馬路時不耐等候，竟長按喇叭，離去前還吼了一聲，被列入待改善名單中，同時予以申誡輔導。

▲基隆惡劣駕駛按喇叭催促行人。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

畫面中可以看見，當時導護媽媽舉著旗子，站在斑馬線前阻擋車流，讓學生安全通過，豈料，在學生通過期間，右轉的公車停下後竟連長按2聲喇叭，催促行人通過，學生發現趕緊小跑步，與導護媽媽一同進到騎樓，駕駛起步右轉時更吼了一聲，脾氣相當火爆。

基隆市公車處表示，為輔導部分駕駛需要在某些方面進行改善，透過公佈需改善駕駛名單，希望能夠喚起這些駕駛的自覺性，並提供相應的培訓和支援，以期他們能夠加速改善服務態度，為乘客提供更加優質的服務，包括103路線林姓駕駛，行車時看手機致有行車安全疑慮；107路線蕭姓駕駛，路線未正確行駛影響民眾權益；204路線陳姓駕駛，右轉斑馬線時未等候行人即持續鳴按喇叭；402路線陳姓駕駛，行車時看手機致有行車安全疑慮；403路線黃姓駕駛，未確認民眾是否皆上車即關閉車門影響乘客權益，以上5人予以申誡輔導。

另外，優良駕駛員名單則有3人，為103路線杜姓駕駛，見車內眾多長者，行駛車輛更注意平穩，相當貼心；107路線童姓駕駛，因交通堵塞影響班次向乘客致歉說讓您久等了，服務良好；510路線梁姓駕駛，協助嬰兒車上下車，服務相當良好，以上3位駕駛員優良行為經查證屬實，予以嘉獎獎勵。

基隆市公車處呼籲所有駕駛同仁共同努力，以更加積極的態度投入到工作中，不斷提升自身的專業水準和服務品質，共同打造更加優質、便捷的公共交通網絡，造福於廣大市民乘客。