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社會 社會焦點 保障人權

女駕駛倒退停車遭「斜插搶位」！警要他們猜拳定輸贏：不然都拖吊

▲▼高雄停車糾紛。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲高雄停車糾紛，女駕駛倒退停車到一半，突然被後方駕駛斜插搶位。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

記者柯振中／綜合報導

高雄市左營區15日發生一起停車糾紛，女車主在路邊等車位，準備停車時卻遭到插隊，雙方進而報警處理。警方到場後協商猜拳，插隊者卻拒絕，無奈之下只能將2人勸離，豈料插隊者又快速迴轉、打算停在車格內，最後又被員警趕走，事件受到網友熱議。

這名女車主在「爆料公社」表示，她15日帶著孩子到左營的華夏路看醫生，當時前方車格有輛車打燈準備駛離，於是她排在後方排隊，經過數分鐘以後，終於等到車輛離開。

不過，準備停進去時，旁邊突然有輛車快速斜插進來，接著開口嗆聲，威脅報警、找拖吊車來拖走女車主的車，並且毫不諱言「我就是沒有公德心」。

雙方僵持不下，警方獲報後到場協商，給出3個解決方案，分別是「用猜拳決定誰可以停」，以及「兩個都拖走」，還有「兩個一起走，都不要停那一格」。

▲▼高雄停車糾紛。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲高雄停車糾紛，女駕駛倒退停車到一半，突然被後方駕駛斜插搶位。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

警方猜拳的提議被插隊者拒絕，女車主與插隊者經過討論，決定2個人一起離開。不過，就在離開車格後，插隊者突然在路上快速迴轉，想要停放在起爭執的位置，結果又被警方趕走。

女車主表示，現場有許多人圍觀，這種行為也令她不解，為何一定要這樣搶車位，難道乖乖排隊很難嗎，「遇到鴨霸也真無言，台灣社會風氣怎麼變成這樣子好可怕。」

離奇的事件受到討論，不少網友對此狂轟，「他早晚會遇到比他更瘋的」、「這種人真的好可憐」、「今天看到新聞了，還好警察沒有讓他們得逞」、「沒水準的真的很多，還有人肉佔車位的。」

對此，左營分局表示，初步了解後是43歲王女與30歲施男發生停車糾紛，因為停放在車格的權利都相同，員警才會給出解決方案，但因為雙方不退讓，在無法協調的情況下才會請2人駛離，若繼續影響車流，則會製單舉發、報請拖吊。

警方還說，停車時若車輪超出車格、壓到紅線，會違反道交條例，可處新台幣600元以上、1,200元以下罰鍰，提醒民眾諄手交通規則，避免受罰。

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