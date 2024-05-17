大車失控墜橋險衝入河　女駕駛第一視角曝！生死瞬間狂轉方向盤

記者張寧倢／綜合報導

美國肯塔基州路易維爾市（Louisville）一名26歲女駕駛3月1日開著大型半聯結車行經克拉克紀念大橋（Clark Memorial Bridge）時突然被汽車逆向撞上，她狂轉方向盤仍無法挽救，車頭直接衝破護欄，險些連人帶車墜河，幸好車尾正好卡在橋上才幸運保住一命，驚險的第一視角影片如今曝光。

▲半聯結車在橋上發生事故，差點連人帶車墜入俄亥俄河。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外電報導，這起大型車禍15日在當地法庭進行審理，行車記錄器資料畫面也因此曝光。26歲女駕駛托瑪斯（Sydney Thomas）被拍到開著她的18輪大卡車正在通過大橋，對向車道突然衝出一輛皮卡車，直接撞了上來，她迅速轉動方向盤，但整輛車仍失控衝出橋邊護欄。

▲半聯結車的車尾卡在路易維爾市大橋鋼鐵結構中，車頭懸空搖搖欲墜。（圖／CFP）

畫面中可見，半聯結車撞破護欄後，車頭直直向下墜落，差點就要墜入俄亥俄河（Ohio River），駕駛座的視線只能看到混濁的河面，已經無法自行逃出。幸好聯結車後半部傾斜的角度，正好能讓車廂卡在橋體的鋼鐵結構之中，托瑪斯才沒有連人帶車落水。

▲消防人員垂降救人，畫面宛如拍攝動作電影般驚險。（圖／達志影像／美聯社）

最終，當地消防部門耗費30分鐘，以人員垂降方式救出托瑪斯，高難度救援任務宛如電影才會出現的驚險場面。目擊者表示，肇事的皮卡車當時車速過快，又不斷在車道間來回穿梭，結果撞上一輛停在橋邊的拋錨車輛後瞬間失控，衝到對向車道，才會撞上托馬斯。

33歲皮卡車男性駕駛布蘭漢姆（Trevor Branham）被指控4項肆意危害罪，以及1項在吊銷駕照期間違規上路的罪名，保釋金為2萬美元（約新台幣64萬元），估計6月才會進行法庭宣判。