快訊／北韓向日本海發射不明彈道飛彈　時隔25天再次試射

▲韓媒稱，北韓17日發射飛彈。（資料照／路透）

記者張寧倢／編譯

根據韓聯社引述南韓軍隊聯合參謀本部17日消息，北韓（朝鮮）稍早朝日本海（東海）發射不明的彈道飛彈，距離上次試射短程彈道飛彈時隔25天，同時也是今年第5度發射彈道飛彈。南韓軍方目前正在分析導彈的型號和飛行距離等詳細的參數。

此前，北韓4月22日進行核反擊假想綜合戰術訓練期間，發射了多枚屬於短程彈道導彈（SRBM）的600毫米超大型火箭炮，並成功擊中射程352公里外的島嶼目標，領導人金正恩也親自到場視導。