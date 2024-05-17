日動物園巨鳥「鴯鶓」撞破柵欄　脫逃畫面曝！被捕後暴斃

記者王佩翊／編譯

日本愛媛縣一間動物園17日發生鴯鶓脫逃事件，園內飼養的巨型鳥類鴯鶓「NARI」（ナリ）逃出柵欄後，在動物園內狂奔。雖然5分鐘後，工作人員便將牠制伏，但NARI不久後就因為緊迫反應（Stress）導致心臟、血管功能障礙死亡。

根據《南海放送》報導，愛媛縣砥部町的砥部動物園17日中午發生動物逃跑事件。一隻園內飼養的鴯鶓NARI因不明原因受到驚嚇後，衝撞園區柵欄，並將柵欄撞破，隨後脫逃。

從現場遊客拍到的影片可以看到，NARI眼睛瞪大地一路狂奔。NARI的飼育員5分鐘後便成功將牠捕獲，並確認沒有造成任何遊客受傷。

然而NARI仍在不久後因緊迫反應引發的心臟、血管功能障礙暴斃。

鴯鶓（學名：Dromaius novaehollandiae），是一種大型、不能飛行的鳥類，是澳洲特有種，為僅次於鴕鳥的世界上第二大鳥類，因此也被稱為澳洲鴕鳥。鴯鶓平均高度是1.5至1.9公尺，體重18至60公斤，適合快速奔跑，最高時速可達50公里。