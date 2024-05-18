前妻離婚前外遇懷孕「父不詳」　綠帽男拒驗DNA反擊成功

記者黃翊婷／綜合報導

女子美美（化名，以下人名皆同）自曝，與前夫阿強離婚之前，她在雙方分居的情況下懷孕，所以決定提出否認子女訴訟；阿強則表示，自己直到收到訴狀才知曉被戴綠帽，前妻還堅稱「不知生父是誰」，讓他氣得拒絕配合進行血緣鑑定。由於阿強沒有進行血緣鑑定，加上查無其他足以證明阿強並非生父的證據，最終法院裁定美美敗訴。

▲美美自曝分居期間外遇懷孕。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

美美在判決書中主張，自己是在和阿強離婚之後生下一名子女，往回推算受胎期間，應當是在兩人分居後的3個月（尚未離婚時），當時兩人沒有住在一起，自然沒有夫妻之實，更遑論受胎的可能，因此決定提告，確認子女並非前夫所生的婚生子女。

阿強則表示，分居時他並不知道前妻懷孕，事後還協議支付贍養費，直到收到訴狀，他才知道被戴綠帽，氣得不願意配合進行血緣鑑定，況且前妻堅稱「不知生父是誰」，這種說法太過離譜，這部分前妻應當也有責任。

法官則認為，美美主張子女不是阿強親生的，理由是她自行估算的受孕時間，但這只是單方面的猜測之詞，事後也沒有提出其他證據證明，況且她自己也說不知道生父是誰，因此無法排除阿強與子女之間存在親子關係。

法官表示，雖然阿強拒絕接受血緣鑑定，但現階段沒有證據可以證實他並非生父，因此不能因為他拒絕接受鑑定，就做出不利男方的認定，最終裁定駁回美美的告訴。全案目前仍在上訴審理當中。