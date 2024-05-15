董娘在聯電上班「老公搞上33歲秘書」　員工看傻：這麼囂張

▲已婚的老闆與女秘書，直接在辦公室親吻摟抱。（示意圖／Pakutaso）



網搜小組／劉維榛報導

「真的會默許另一半外遇，不說破嗎？」一名女網友透露，已婚50歲的老闆與秘書公開戀情，甚至開黃腔秀恩愛、辦公司裡親親抱抱，完全不避諱眾人的眼光，讓原PO驚喊太囂張，更刷新三觀直呼「各自的老婆、老公家人們真的會沒感覺嗎？」文章曝光後，網友分析「其實老闆很清楚，和秘書只是玩玩的！」

一名女網友在Dcard表示，現在待的是一間員工不到20人的小公司，而老闆與秘書有私情，「人盡皆知長達3年了吧」，兩人皆已婚且相差17歲，董娘還是聯電的工程師，但本尊從來不曾來公司也不出席聚餐。

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原PO驚訝直呼，老闆與秘書常在辦公室親親抱抱，「他們的情趣就是公然開黃腔秀恩愛」，據了解，秘書是生完孩子後就大方公開這段不倫戀，「員工眼睛不瞎，只是看到當作沒看到。」

有老闆的溺愛與保護罩之下，原PO說，秘書一周上班的時間「湊一湊只有1至2天」，基本上兩人都外出一整天。就連底下員工也過得相當愜意，「她底下有2-3個下屬，每天放牛吃草！」

原PO還爆料，秘書的LINE設有密碼，「說真的我很少看到有人設密碼」，而且與公婆同住之下，「還能這麼囂張外遇，良心何在啊？各自的老婆、老公家人們真的會沒感覺嗎？」「單純好奇，這樣的不倫關係維持這麼久，天理何在？」

底下網友熱議，「可能摳摳有到位，董娘默許」、「說不定人家都跟另一半是開放式關係」、「LINE設密碼沒差吧，我也設密碼啊老公知道密碼就好」、「錢到位什麼都好說，每個人心底都有一個價碼」、「可能董娘也私下有更好吃的」。

一名網友分析，「其實老闆很清楚，和秘書只是玩玩的，尤其是秘書自己也有家庭，老闆不用負什麼責任，他這個年紀了，老婆應該是錢有到位，所以也就默許，或許也有可能老闆也默許他老婆有小王，只要維持婚姻的外殼，對老闆來說沒有『已婚』的防護網，他要付出的就更多了，這也是不想對第三者負責的一種藉口」。

有網友也分享職場不倫戀，「我以前在傳產上班，老闆在台灣有正宮，中國廠也有一個小三，最後中國廠結束了，小三依親來台灣，然後變台灣廠的副總」。