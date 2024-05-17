旅長老公外遇理髮店闆娘　妻花300萬扮服務生...國軍英雄館抓猴

▲女士官請徵信業者抓巫姓旅長老公外遇。（示意圖／pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

楊姓女士官懷疑曾任旅長的巫姓老公外遇理髮店老闆娘，找上徵信業者蒐證，她簽下300萬的「抓姦」專案後，在徵信業者陪同下，到台中國軍英雄館假扮服務生抓姦成功，事後闆娘賠了15萬與楊姓女士官和解，楊女則告巫姓老公求償30萬元，法院審理後，判巫男也應賠償15萬元。

判決指出，楊姓女士官是在前年1月初發現曾在軍中擔任旅長的巫姓丈夫好像有外遇，於是找上網找了一家徵信業者，約定幫忙蒐證老公的「個人素行」（外遇行蹤蒐證），價格9萬8000元，後來，徵信業者向她說老公的外遇對象是很有錢的一家理髮公司的老闆娘，建議可以升級到300萬元的「抓姦專案」（跟蹤抓姦）。

前年3月間，楊女接到徵信業者來電，得知丈夫帶著小三去台中國軍英雄館開房間，楊女和翁姓、鄭姓業者從高雄出發趕到台中，由業者先佯裝為旅館服務生敲門謊稱地震需進房檢查水管線路，巫男開門後，楊女跟著徵信業者等人進房並開始攝影蒐證。

楊女抓姦成功後，理髮店闆娘以15萬元與楊女達成和解，但巫姓老公不願和解，被楊女提告損害配偶權，求償30萬元，法院審理時，巫男辯稱他沒有和闆娘發生婚外情，但法官根據相關事證，判巫男應賠償15萬元，全案可上訴。

而這起抓姦還引發另一起案外案，就是楊女在抓姦成功後，認為抓猴的300萬金額實在太高了，覺得自己被騙錢，和家人商量後，向業者提告請求返還「抓猴費用」，法院審理時，業者則抗辯指稱雙方白紙黑字簽下合約，也沒有利用詐術騙她簽約，事後也已經協助楊女取得老公出軌證據，沒有理由還錢。

但法官認為，楊女從未有委任他人調查配偶婚外情之經驗，所以在決定委任徵信業者前，未曾向別家公司詢價，且當時屬於急迫、輕率或無經驗，一時不察才與徵信業者簽下契約，符合民法71條規定「乘他人之急迫、輕率或無經驗，使其為財產上之給付或為給付之約定，依當時情形顯失公平者，法院得因利害關係人之聲請，撤銷其法律行為或減輕其給付」，因此判徵信業者應還給楊女280萬元，全案可上訴。