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社會 社會焦點 保障人權

人夫叫女同事起床「愛的接送1年」　正宮怒求償百萬

記者黃翊婷／綜合報導

女子小蘋（化名）被指控與人夫阿興（化名）有不正當交往關係，雖然小蘋矢口否認，但阿興坦承會打電話叫女方起床，甚至接送上下班大約1年，就連其他已婚同事看到兩人的相處狀況也直言不太恰當。苗栗地院法官日前裁定，小蘋應賠償阿興的妻子25萬元較為適當。

情侶,夫妻,配偶,牽手,散步,約會,外遇（示意圖／CFP）

▲小蘋否認與阿興交往，但阿興出庭作證，將兩人的交往細節全部說出來。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿興的妻子主張，小蘋明知丈夫已婚，仍利用職場職務之便發展戀情，不僅透過通訊軟體調情示愛，還多次瞞著她私下單獨約會，顯然已經超過結交普通朋友的一般社交行為，侵害到她的配偶關係身分法益且情節重大，因而決定對小蘋提告求償100萬元。

小蘋則辯稱，她與阿興只是單純的同事關係，現有的證據也無法證明她與阿興有交往事實，因此希望法官裁定駁回告訴。

不過，阿興出庭證稱，和小蘋是在2021年10月間開始交往，兩人多次在宿舍發生性行為，也曾一起去旅遊，交往期間他會打電話叫小蘋起床，再去接對方上班，下班也是一起走，接送時間大約1年，「她進公司就知道我有配偶，全公司都知道」。

另一名證人也表示，自己和阿興、小蘋是前同事，彼此互相認識，看過兩人在休息時間於車上獨處，也會單獨吃飯，和大家出去唱歌時，他們會做出一些勾肩、靠很近之類的親密動作，交情比一般朋友更好，「我自己也是有結婚的人，我覺得他們的互動不太恰當。」

苗栗地院法官認為，阿興對於交往細節證述明確，與雙方對話紀錄進行比對，也都可以對上，雖然正宮目前僅對小蘋提告求償，但他也是「共同侵權行為人」，假如兩人沒有交往事實，他應當沒有必要冒著自己也遭求償的風險，出庭作證。

法官接著指出，從另一名證人的證詞中可知，阿興與小蘋之間互動親暱，連第三人從旁觀察都能看出來，可見兩人確實有超越一般社交禮節範疇的情誼，最終不採信小蘋的說詞，並判她應賠償正宮25萬元較為適當，全案仍可上訴。

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