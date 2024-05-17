國中會考5／18登場　新北部分考場道路開放臨停

▲國中會考5月18日登場，新北部分考場道路開放臨停。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

113年國中會考將於18、19日兩天舉行，新北市計有17所學校考場周邊紅線開放供家長臨停接送，交通局已通告公車業者加密發車班次，請考生多利用大眾運輸前往考場。

交通局交通管制工程科科長林昭賢表示，經會同警察局評估考場周邊道路交通狀況後，明德高中、鶯歌工商、新店高中、林口高中、新北高工、智光商工、清水高中、錦和高中、中和高中、丹鳳高中、永平高中、泰山高中、新莊高中、恆毅高中、三民高中、新北高中和東海高中等17所考場周邊部分路段紅線於考試日從上午7時至下午5時止（19日至下午1時止）開放臨時停車，部分人行道則開放機慢車臨時停放，以斜向停放一列為限，並應保持1.8公尺以上人行空間；不過也提醒在路口10公尺內、公車站、消防栓及有妨礙他人、車通行處所仍禁止停車。

各考場開放紅線臨停及人行道機慢車臨停範圍分別有：三峽區明德高中的中正路2段部分路段；鶯歌區鶯歌工商的中正三路部分路段；新店區新店高中前的中央路部分路段；林口區林口高中前的仁愛路2段和四維路部分路段；土城區清水高中、新北高工的明德路1段、2段部分路段；永和區智光高工的中正路部分路段、永平高中的仁愛路和永平路部分路段。

中和區錦和高中的錦和路部分路段、中和高中的連城路；新莊區恆毅高中前的中正路部分路段、新莊高中前中平路部分路段、丹鳳高中的龍安路部分路段；泰山區泰山高中的辭修路部分路段；蘆洲區三民高中前的復興路部分路段；三重區新北高中的三信路部分路段、東海高中的忠孝路3段93巷部分路段等。

交通局提醒，上述考場周邊部分道路開放臨停是為方便接送考生，駕駛人如有長時間的停車需求，則應就近停放附近停車場；另外考場大都鄰近捷運站或公車站，呼籲考生與家屬多搭乘大眾運輸前往考場，而家長於臨停接送時仍應遵守相關規定，警方也將加強取締違規，維護考場周邊交通順暢與安全。