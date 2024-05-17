國際級金手培育藍圖啟動　侯友宜：讓新北成人才據點

▲新北市長侯友宜啟動國際級金手培育藍圖。（圖／新北市教育局提供）

記者郭世賢／新北報導

為培育優秀技職人才，新北市長侯友宜16日宣布全國首創「國際級金手培育藍圖」正式啟動，將在3年內斥資3千萬打造10間國際級金手培育基地，並聚集新北金牌教練組成國際菁英金牌教練團，邀請歷年國際技能競賽國手擔任技能大使，全面於新北市80所國中推廣技能精神，期盼建構完善技職培育體系，讓孩子拓展無限可能，培養更多優秀選手站上國際舞台。

16日啟動儀式上，侯友宜正式聘任近年指導學生獲得技藝技能競賽第一名的16名教師，組成技職「菁英金牌教練團」，並頒發「技能推廣大使」聘書予曾代表臺灣參加國際技能競賽的歷屆國手，希望透過金牌教練的指導、技職經驗的傳承，培育更多金手在屬於自己的舞台發揮所長，展現新北完善技職培育體系的決心。

隨後，侯友宜也在第10屆國際展能節職業技能競賽西餐烹飪金牌沈方惠的帶領下，體驗西餐擺盤美感，並大讚沈同學的優秀廚藝，期許沈同學未來持續將西餐技藝發揚光大。

侯友宜表示，新北市非常重視技職技能教育，相關競賽成績表現十分亮眼，如在2023亞洲技能競賽榮獲4金1銀1優勝，稱霸全國，並培育七大領域選手參與技職屆奧運等級的2024法國里昂國際技能競賽，希望未來在國際金手培育藍圖下，茁壯金手搖籃，讓新北的技藝與技能在國際上發光發熱。

教育局表示，新北市推動國中技藝教育等多元課程，加強職業試探教育，更積極推動國中青少年技能競賽、高中職青年技能競賽及技藝競賽，整合資源培育技職人才，更全國首創三級培訓及6種技職競賽人才育成策略，112學年度辦理30個職種金手培訓，投入超過千萬經費，並每年提撥百萬技藝（能）獎勵金支持選手精進專業技能，鼓勵學生邁向國際技能競賽，為國爭光。