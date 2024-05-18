員工辦公室玩「戰鬥陀螺、射飛鏢」！挨批螺絲鬆　台鐵：要求檢討

▲台鐵員工遭爆料在辦公室內大玩戰鬥陀螺和射飛鏢。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今年公司化推動改革，不過卻傳出有員工在辦公室大玩「戰鬥陀螺」、「射飛鏢」，甚至將摩托車牽進辦公室修理，遭爆辦公室當遊戲和修車場所，螺絲鬆了。對此，台鐵公司回應，射飛鏢等活動員工是利用休息時間進行，已請同仁改正，另修車為下班私人時間，但已要求檢討，不可於辦公室辦理私人事務。

有讀者向《東森新媒體ETtoday》投訴，指台北機務段運轉股員工上班時間在辦公室玩起「戰鬥陀螺」、「射飛鏢」，甚至將摩托車牽進行政大樓運轉辦公室修理，質疑管理失職，螺絲鬆了。

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讀者投訴指出，依台鐵規定，新進員工在原本司機員班結畢後，應該學習開火車。以前台鐵規定司機員班畢業不跑車，須回現場擔任技術助理，但有2名員工升資考考上員級技術員，理應要回現場當檢查員，但卻留在運轉辦公室，如果現場辛苦工作的檢修人員知道運轉辦公室員工工作如此輕鬆，把辦公室當遊戲場所、修車場所，不知情何以堪？

▲▼台鐵員工遭爆料在辦公室內大玩戰鬥陀螺和修機車。（圖／讀者提供）

對此，台鐵公司回應，有關員工在辦公室射飛鏢及玩戰鬥陀螺等事宜，查均為同仁於中午休息時間進行，已請同仁改正，午休務必維持辦公室寧靜，以免影響其他人員休息。

台鐵指出，另同仁在辦公室內修理機車案，經查係運轉股同仁刷下班卡後，利用私人時間維修個人機車，並無影響辦公情形，惟觀感不佳，已口頭警告爾後不得在辦公室修車。

台鐵公司強調，針對此次事件，台鐵公司已責成台北機務段深切檢討，並重申不可於辦公場所辦理私人事務。

此外，有關有員工考上員級技術員卻未回到檢修現場擔任檢查員，台鐵公司表示，運轉股2名考上員級之同仁，一位負責運轉股差勤管理、M A系統基本檔維護及加班車時刻表製作與建檔。另一位負責機班預定班表編排、三班延時加班費及機班之假日加薪延時申請，以上兩人工作超過5年，一時之間很難有人可取代。