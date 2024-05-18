向高教技術人才招手！台鐵辦「北區鐵道實習體驗營」遞橄欖枝　

▲台鐵舉辦「北區鐵道實習體驗營」向大學生招手，盼加入台鐵。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

為招攬各大專院校高教技術人才，台鐵舉辦「北區鐵道實習體驗營」，吸引8所車輛工程及機電相關大學52名學生搶報名，台鐵也向學員遞出橄欖枝，鼓勵未來新鮮人加入台鐵團隊。

台鐵公司5月15日由員工訓練處及台北機務段共同辦理113年「北區鐵道實習體驗營」，國立台北科技大學、亞東科技大學、國立陽明交通大學、逢甲大學、正修科技大學、中華大學、暨南大學及致理科技大學等8所車輛工程及機電系統計52名在職生報名參加。

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課程內容涵蓋鐵路司機員與檢查員工作介紹、車輛檢修作業與設備導覽、自動化設備實務，同時也讓學員親身體驗地下車床與洗車機、閘瓦安裝、鬆緊韌操作、門機、資訊顯示系統控制器、列車自動防護系統、轉盤操作、駕駛模擬等。

▲台鐵舉辦「北區鐵道實習體驗營」向大學生招手，盼加入台鐵。（圖／台鐵公司提供）

台鐵總經理馮輝昇也在課程開場分享台鐵華麗轉型及未來發展，並從2050淨零碳排全球發展趨勢，導入鐵路運輸的未來挑戰與策略，強調營運安全與社會企業責任(ESG)，最後馮輝昇也向學員遞出橄欖枝，保證台鐵是一個福利好、升遷與進修管道順暢的工作環境，是擁有專業技能學生能自我實現的工作場域，鼓勵未來新鮮人加入台鐵團隊。