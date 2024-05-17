林鐵最後一哩路！　阿里山林鐵42號隧道復建竣工

▲行政院長陳建仁出席阿里山林鐵42號隧道竣工典禮 。（圖／林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導



農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵處)於今（17）日辦理42號隧道竣工典禮，由行政院陳建仁院長、農業部杜文珍次長、林業及自然保育署林華慶署長、林鐵及文資處黃妙修處長、林業及自然保育署嘉義分署張岱分署長、嘉義縣政府翁章梁縣長、嘉義市政府林建宏參議、阿里山鄉公所高瑞芳鄉長、阿里山鄉鄉民代表會林清良主席、鄒族特富野社汪義福頭目、鄒族特富野社長老阿里山鄉獵人協會高德生理事長、達邦社汪啟德頭目、來吉部落鄭秀琴主席、十字村許瑞文村長及各界代表共同見證歷史時刻。

▲不畏施工艱難，獲行政院長陳建仁讚許與表彰 。（圖／林鐵及文資處提供）

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阿里山林業鐵路於104年將莫拉克颱風造成421處災害復建完成，當年9月又因杜鵑颱風強力侵襲，十字路站至屏遮那站間的42號隧道發生2處共達55公尺的大型崩塌而停駛。經綜合評估決定新建1,106公尺的隧道，110年1月8日動工，歷經3年終於完成全線通車最後一哩路。

工程設計理念採尊重自然生態與環境永續之減法工程，擇定堅硬岩盤，避開不穩定崩塌地；並連接既有43號隧道，減少開挖，僅設置一個隧道洞口，降低對周邊環境干擾。隧道內每隔40m設置一處避車洞，每200m設置避車道，提供緊急避難使用。

為克服偏遠山區無通達公路，為了不在河床新闢3公里的施工便道，以暫時性拆除1.3公里的既有鐵道作為機具和材料運輸通道，達到最小地貌與地景擾動；隧道開挖所產生3.2萬立方公尺的土石，就近利用穩定平台回填及噴植原生草種進行復育，兼具邊坡保護及避免土石外運造成空氣、噪音及交通影響等多重效益。

另外，保存既有42號隧道東、西洞口原貌，未來將作為環境及文化教育場所，不定期舉辦主題列車探索另類的阿里山。

▲鄒族傳統祈福 山神保祐一路順隧 。（圖／林鐵及文資處提供）

典禮開始前，祈福儀式由鄒族特富野社汪義福頭目、鄒族特富野社陳明川長老、石明華長老、高德生長老及來吉部落梁崇效前主席面向隧道洞口的東方，誠心用鄒族母語向山神說明工程已經順利完工即將恢復行駛…，過程中邀請大家一起舉杯向山神敬酒，並與來賓分享豬肉、小米酒、糯米年糕等祭祀用品，祈求保佑林鐵火車出入安全，一路順隧。

▲林鐵處工程主辦連祥益技正及工地主任李致寬先生分享施工過程。（圖／林鐵及文資處提供）

本次竣工典禮特地邀請林鐵處工程主辦連祥益技正及工地主任李致寬先生分享施工過程面臨機具及材料運送、隧道開挖面送風、抽坍、湧水，受COVID-19疫情影響，人力短缺，以及遭遇俄烏戰爭，國內炸藥短缺等挑戰，以鐵路作為運輸道路、縮小材料尺寸、開設橫坑、加強支撐、止水灌漿、提升工率等方式，如何在不見天日的隧道內克服先天條件的種種限制，孤獨而堅毅地推進，順利如期如質完工。

行政院長陳建仁表示，工程人員離鄉背景，每天在濕冷的偏遠山區及暗無天日的隧道內日夜輪班工作，有時候好幾個月沒機會見到家人，感謝所有參與這件工程的施工人員共同打拚。並肯定林鐵處以創新思維，兼具環保與文化保存，並積極處理施工期間遭遇的諸多突發事件，以高環保高品質高效率完成這件42號隧道工程，讓國人期盼已久的阿里山林業鐵路全線通車，終於迎向曙光，並手持無線電話機宣布「42號隧道，正式啟用。」司機員接到指令回復「收到」後，隧道內編號DL-42機關車立即亮燈，鳴笛，獲得來賓的熱烈掌聲。

本次竣工典禮特地邀請來吉村鄒族藝術家分享隧道洞口，充滿跨國的愛與溫暖彩繪創作故事；接著邀請在場人員一起搭乘火車體驗新建42號隧道現場，共同見證新舊隧道，也代表著林鐵未營運路段「十字路~二萬平」即將連通，而且行經最朗朗上口的Z字型路線(俗稱火車碰壁)的第一分道，因此推出「十二萬分幸福」一卡通，遊客可以儲值暢遊阿里山，為自己創造滿滿的幸福與回憶。