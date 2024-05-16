　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行動創新AI內閣520接棒　陳建仁總結蔡政府8年施政：讓世界看見台灣

記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁16日主持任內最後一次行政院會，會中也針對總統蔡英文8年施政成果總結報告。陳建仁聆聽完後說，「我對行政團隊的每一位部會首長、各縣市首長，以及全體公務同仁，表達誠摯的敬意與謝意」，嶄新的行動創新AI內閣將在5月20日上任，期許大家持續為提升台灣競爭力、增進全民福祉而努力，希望大家團結一心，讓台灣愈來愈向前行，共同創造更好的國家。

▲行政院長陳建仁率領內閣官員總辭，於大門前合影。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長陳建仁率領內閣官員總辭，於大門前合影。（圖／記者林敬旻攝）

針對政府8年施政成果報告，陳建仁說，自2016年5月20日蔡總統上任以來，在蔡總統的穩健領導下，行政團隊這8年來，齊心團結，一棒接一棒，全力以赴推展各項振興經濟、照顧國人、捍衛國家、深化民主、富裕民生的福國利民政策與建設，並且有了許多具體、民眾有感的施政成果。特別的是，本屆內閣不但共同完成疫後特別預算案，前瞻基礎建設計畫的推動更是成果豐碩。

陳建仁說，過去儘管台灣面臨美中對抗、百年大旱、COVID-19疫情、烏俄戰爭、氣候變遷、通貨膨脹以及國際能源價格高漲等國內外嚴峻的威脅與挑戰，但是在中央、地方及全體國人齊心共同努力下，攜手打造出一個「溫暖而堅韌」的台灣，並且繳出一張張相當亮麗的成績單，除了獲得多項國際評比肯定之外，也讓世界看見台灣。

「在此，我對行政團隊的每一位部會首長、各縣市首長，以及全體公務同仁，表達誠摯的敬意與謝意。」陳建仁說，謝謝大家一路相挺，在過去的這段歲月中，手牽手、肩並肩、心連心共同努力。陳也致贈小禮物予所有閣員，祝福大家未來一切平安。

陳建仁提到，嶄新的行動創新AI內閣，將在今年5月20日，賴總統就任同步上路，請各部會在既有施政成果上持續努力精進，並妥為傳承交接，讓政府施政無縫接軌。期許大家持續為提升台灣競爭力、增進全民福祉而努力，希望大家團結一心，讓台灣愈來愈向前行，共同創造更好的國家。

▲行政院長陳建仁率領內閣官員總辭，於大門前合影。（圖／記者林敬旻攝）

行政院綜合業務處表示，8年來台灣面對全球疫情及國內外嚴峻的政經情勢挑戰，在蔡總統領導及歷任行政團隊的努力下，政府透過準確的策略布局、超前部署，掌握國際供應鏈重組契機，迄今已在各方面展現亮麗成果。

強韌經濟方面，推動「六大核心戰略產業」、「5+2產業創新」、「投資臺灣三大方案」，優化投資環境，促使經濟、出口持續成長，8年來的平均經濟成長率高達3.15％，居亞洲四小龍之首；除了各項基礎建設（包含前瞻基礎建設）成果豐碩，產業也成功轉型升級，吸引更多國際大廠來台投資及優秀人才來臺；並且推動能源轉型，目前再生能源發電量已較2016年大幅成長110％，除邁向能源自主、環境永續，同時也促進產業發展及科技創新。

在幸福家園方面，為讓年輕人敢婚、願生、樂養，政府推動「0-6歲國家和你一起養」及長照2.0，幼兒照顧經費由原154億元提高至今（2024）年達1,201億元，而長照經費由原49.5億元，今年大幅增加至876億元，成長超過17倍，受惠人數也由9萬人增至51萬人。

此外，為讓全民共享經濟成長的果實，政府已連續8年調整勞工基本工資，月薪已由2萬8元調升至2萬7470元，時薪更由120元調升至183元；另軍公教也調薪3次，累計調幅達11.4％，並推動軍公教年金改革，促進年金財務永續，實現世代正義。

落實居住正義方面，社會住宅直接興建加上包租代管20萬戶將於今年底達成，並且推出300億元中央擴大租金補貼專案及中產以下房貸戶支持專案，大幅減輕民眾生活負擔。

另外，為全面改善行人交通安全，政府推動道路交通安全基本法，並推出TPASS行政院通勤月票，鼓勵大眾搭乘公共運輸及減輕民眾通勤負擔。打擊詐欺犯罪方面，行政院已將「詐欺犯罪危害防制條例」草案在內的打詐新四法送請立法院審議，期透過打詐政策專法化，建立我國打詐法制新的里程碑，落實政府打詐決心。

至於民主台灣方面，台灣推動自由民主屢獲國際肯定，全球民主指數報告已連續4年蟬聯亞洲第1，另在深化民主、人權、性別平等等普世價值上，行政團隊致力推動司法改革、轉型正義、婚姻平權，積極落實人權保障；同步修正性平三法，有效減少性騷擾發生。

守護民主及國家安全方面，則以國機國造、國艦國造及強化全民國防等，建立國防自主及建構堅實國防戰力。政府8年來充分發揮「台灣軟實力」深化與世界互動及合作，深獲國際稱讚與肯定，台美關係史上最好，而全球各地挺臺力道也是史上最大，大幅提升台灣的國際能見度與地位，讓世界真正看見台灣。

ET快訊
快訊／「阿龍」證實非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明
赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看
上市大廠下周起停止買賣：接證交所通知
獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁
小姊弟「喪葬費」恐壓垮家中經濟　業者喊：費用全免
爆衝突！邱議瑩嗆「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機
「媽媽是婊子！」藥劑師請辭　基隆醫院遭罰6萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯建銘預告明立院可能爆發「史上最嚴重衝突」　藍委嗆挑燈夜戰

旁聽高虹安涉貪案　律師蘇奕全：自願捐贈事實明確、私聘助理無不法所有意圖

陳建仁力挺蔡英文守住執政9局下　領軍內閣無看守期順利交棒

昔第一家庭淪「第一貪」　陳水扁家族成員近況曝

赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看

柯文哲自稱「台智光案檢舉人」　北市政風處打臉：沒提供資料檢舉

龔明鑫將接秘書長　鄭文燦爆理由「好像不用備詢」全場笑翻

獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁　內閣已總辭無法完成程序

傅崐萁吹哨、摸頭黃國昌　綠委感嘆：黃10年前是為了反服貿守議場

何志偉沙畫案翻版？多卷柯文哲春聯丟立院垃圾桶　黃珊珊喊無妄之災

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

坤達拍Energy MV累喊：想當五月天XD Toro被選NG第一…許願看牛奶跳錯！

陳庭妮「自認適合當媽」被問到害羞　和胡宇威吵架⋯遭他「認真提問」KO

汪追機車被唸滿臉委屈　親爸和好下秒開心狂奔

中和櫃姐沒結過婚 獨養2子女生父曝光｜20240515 ET午間新聞

統一獅開除U18國手黃勇傳　財務問題斷送職棒路！

柯建銘預告明立院可能爆發「史上最嚴重衝突」　藍委嗆挑燈夜戰

旁聽高虹安涉貪案　律師蘇奕全：自願捐贈事實明確、私聘助理無不法所有意圖

陳建仁力挺蔡英文守住執政9局下　領軍內閣無看守期順利交棒

昔第一家庭淪「第一貪」　陳水扁家族成員近況曝

赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看

柯文哲自稱「台智光案檢舉人」　北市政風處打臉：沒提供資料檢舉

龔明鑫將接秘書長　鄭文燦爆理由「好像不用備詢」全場笑翻

獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁　內閣已總辭無法完成程序

傅崐萁吹哨、摸頭黃國昌　綠委感嘆：黃10年前是為了反服貿守議場

何志偉沙畫案翻版？多卷柯文哲春聯丟立院垃圾桶　黃珊珊喊無妄之災

柯建銘預告明立院可能爆發「史上最嚴重衝突」　藍委嗆挑燈夜戰

中國地方政府出手買房去庫存　杭州臨安新政受關注

旁聽高虹安涉貪案　律師蘇奕全：自願捐贈事實明確、私聘助理無不法所有意圖

議員關心幼托人力問題　南投縣府：研議開辦一般民眾假日培訓班

本田汽車中國銷售低迷擬裁員　1700名員工自願離職

竹市府職業安全衛生教育訓練登場　品質與安全意識再提升

快訊／「阿龍」非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明

車迷尖叫！F1冠軍車到台中　9／28七期市政路「封街飆速」

陳建仁力挺蔡英文守住執政9局下　領軍內閣無看守期順利交棒

王君萍10歲兒剪新髮型被笑！「超成熟反應」讓她吃驚：孩子點醒我

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

政治熱門新聞

獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁　內閣已總辭無法完成程序

藍白輪班守議場！黃國昌遭夜襲直播　傅崐萁送冰棒「吃掉民進黨」

接招合唱團確定高雄開唱！陳其邁：許願成功

「蔡英文根本不想特赦陳水扁」　吳子嘉分析：是跟賴清德的暗盤交易

邱議瑩嗆韓國瑜「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機轟：沒水準

為賴清德重啟核電鋪路？　準經長：多數人同意決定

林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光

傅崐萁換拍他頭　陳世軒一動作反制

四叉貓拿到徐巧芯家門前路權　「粗估整天100人」

綠委準備被輾壓！　陳玉珍：我是金門坦克直接壓陣

即／AIT宣布：代表團將訪台參加賴清德就職典禮

5名嘴遭陸制裁懲戒　林右昌責令警政署加強保護

四叉貓拿路權「集結100人」　徐巧芯曝反擊手段：我不會被霸凌

胡志強76歲！　曝慶生照與夫人邵曉鈴笑開懷

更多熱門

相關新聞

陳建仁最後院會送閣員蘋果瓷器　喊話府院和諧才可讓國家更上層樓

陳建仁最後院會送閣員蘋果瓷器　喊話府院和諧才可讓國家更上層樓

行政院長陳建仁16日主持任內最後一次行政院會，會中聽取蔡英文總統8年施政成果，並通過內閣總辭案。陳建仁在會中特別感謝前院長林全、賴清德、蘇貞昌等人打下的厚實基礎，也向行政團隊表達最深的敬意與謝意，也感謝立法院在各項法案及預算案的支持。陳建仁相信，府院和諧共同為國家努力，才可讓國家向上提升、更上層樓，使台灣更加美好安定。

陸宣布制裁5台灣名嘴　鄭文燦：善意對等才是大方向

陸宣布制裁5台灣名嘴　鄭文燦：善意對等才是大方向

總辭完後卸重擔　陳建仁滿面笑容向閣員一鞠躬

總辭完後卸重擔　陳建仁滿面笑容向閣員一鞠躬

專程北上參加陳建仁最後院會　盧秀燕：未來大家都是朋友

專程北上參加陳建仁最後院會　盧秀燕：未來大家都是朋友

陳建仁今主持最後院會　率內閣團隊總辭

陳建仁今主持最後院會　率內閣團隊總辭

關鍵字：

陳建仁行政院

讀者迴響

熱門新聞

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

Toyz入獄…女友被狠酸「可以兵變」

顧婕驚直腸癌第4期！「癌細胞擴散至肝臟」

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

Toyz送最後道別禮！全台免費換1杯飲料

篠崎泫「領養Toyz媽媽」！

盤點名人入獄！秦偉性侵少女　連千毅還在關

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

37歲大叔娶19歲越南妹　「美妻照」曝光網炸鍋

妹子月經沒來「找男友通一下」隔天見血！婦科醫曝原因

3年前「全台最恐慌的1天」　他看電視震撼！

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

特斯拉高速撞建築物　3人被噴飛當場死亡

威力彩一注獨得！　女子捐500萬回饋雲林

更多

最夯影音

更多

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面