行動創新AI內閣520接棒　陳建仁總結蔡政府8年施政：讓世界看見台灣

記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁16日主持任內最後一次行政院會，會中也針對總統蔡英文8年施政成果總結報告。陳建仁聆聽完後說，「我對行政團隊的每一位部會首長、各縣市首長，以及全體公務同仁，表達誠摯的敬意與謝意」，嶄新的行動創新AI內閣將在5月20日上任，期許大家持續為提升台灣競爭力、增進全民福祉而努力，希望大家團結一心，讓台灣愈來愈向前行，共同創造更好的國家。

▲行政院長陳建仁率領內閣官員總辭，於大門前合影。（圖／記者林敬旻攝）



針對政府8年施政成果報告，陳建仁說，自2016年5月20日蔡總統上任以來，在蔡總統的穩健領導下，行政團隊這8年來，齊心團結，一棒接一棒，全力以赴推展各項振興經濟、照顧國人、捍衛國家、深化民主、富裕民生的福國利民政策與建設，並且有了許多具體、民眾有感的施政成果。特別的是，本屆內閣不但共同完成疫後特別預算案，前瞻基礎建設計畫的推動更是成果豐碩。

陳建仁說，過去儘管台灣面臨美中對抗、百年大旱、COVID-19疫情、烏俄戰爭、氣候變遷、通貨膨脹以及國際能源價格高漲等國內外嚴峻的威脅與挑戰，但是在中央、地方及全體國人齊心共同努力下，攜手打造出一個「溫暖而堅韌」的台灣，並且繳出一張張相當亮麗的成績單，除了獲得多項國際評比肯定之外，也讓世界看見台灣。

「在此，我對行政團隊的每一位部會首長、各縣市首長，以及全體公務同仁，表達誠摯的敬意與謝意。」陳建仁說，謝謝大家一路相挺，在過去的這段歲月中，手牽手、肩並肩、心連心共同努力。陳也致贈小禮物予所有閣員，祝福大家未來一切平安。

陳建仁提到，嶄新的行動創新AI內閣，將在今年5月20日，賴總統就任同步上路，請各部會在既有施政成果上持續努力精進，並妥為傳承交接，讓政府施政無縫接軌。期許大家持續為提升台灣競爭力、增進全民福祉而努力，希望大家團結一心，讓台灣愈來愈向前行，共同創造更好的國家。

行政院綜合業務處表示，8年來台灣面對全球疫情及國內外嚴峻的政經情勢挑戰，在蔡總統領導及歷任行政團隊的努力下，政府透過準確的策略布局、超前部署，掌握國際供應鏈重組契機，迄今已在各方面展現亮麗成果。

強韌經濟方面，推動「六大核心戰略產業」、「5+2產業創新」、「投資臺灣三大方案」，優化投資環境，促使經濟、出口持續成長，8年來的平均經濟成長率高達3.15％，居亞洲四小龍之首；除了各項基礎建設（包含前瞻基礎建設）成果豐碩，產業也成功轉型升級，吸引更多國際大廠來台投資及優秀人才來臺；並且推動能源轉型，目前再生能源發電量已較2016年大幅成長110％，除邁向能源自主、環境永續，同時也促進產業發展及科技創新。

在幸福家園方面，為讓年輕人敢婚、願生、樂養，政府推動「0-6歲國家和你一起養」及長照2.0，幼兒照顧經費由原154億元提高至今（2024）年達1,201億元，而長照經費由原49.5億元，今年大幅增加至876億元，成長超過17倍，受惠人數也由9萬人增至51萬人。

此外，為讓全民共享經濟成長的果實，政府已連續8年調整勞工基本工資，月薪已由2萬8元調升至2萬7470元，時薪更由120元調升至183元；另軍公教也調薪3次，累計調幅達11.4％，並推動軍公教年金改革，促進年金財務永續，實現世代正義。

落實居住正義方面，社會住宅直接興建加上包租代管20萬戶將於今年底達成，並且推出300億元中央擴大租金補貼專案及中產以下房貸戶支持專案，大幅減輕民眾生活負擔。

另外，為全面改善行人交通安全，政府推動道路交通安全基本法，並推出TPASS行政院通勤月票，鼓勵大眾搭乘公共運輸及減輕民眾通勤負擔。打擊詐欺犯罪方面，行政院已將「詐欺犯罪危害防制條例」草案在內的打詐新四法送請立法院審議，期透過打詐政策專法化，建立我國打詐法制新的里程碑，落實政府打詐決心。

至於民主台灣方面，台灣推動自由民主屢獲國際肯定，全球民主指數報告已連續4年蟬聯亞洲第1，另在深化民主、人權、性別平等等普世價值上，行政團隊致力推動司法改革、轉型正義、婚姻平權，積極落實人權保障；同步修正性平三法，有效減少性騷擾發生。

守護民主及國家安全方面，則以國機國造、國艦國造及強化全民國防等，建立國防自主及建構堅實國防戰力。政府8年來充分發揮「台灣軟實力」深化與世界互動及合作，深獲國際稱讚與肯定，台美關係史上最好，而全球各地挺臺力道也是史上最大，大幅提升台灣的國際能見度與地位，讓世界真正看見台灣。