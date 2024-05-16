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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳建仁力挺蔡英文守住執政9局下　領軍內閣無看守期順利交棒

▲行政院長陳建仁率領內閣官員總辭，於大門前合影。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長陳建仁率領內閣官員總辭，於大門前合影。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院會16日通過內閣總辭案，院長陳建仁的「溫暖堅韌」內閣步入最後倒數，520後將正式交棒給準院長卓榮泰。陳建仁這次以救援投手身份為總統蔡英文守住執政的9局下，475天內面對天災人禍、新國會攻防，展現不慍不火、為所當為的態度，且穩健推展政策一改過往「看守內閣」的消極慣例，未來卸下國政重任後，終於可以重回中研院進行最愛的學術研究。

2016年大選時，陳建仁應總統蔡英文邀請搭檔競選打開知名度，其在學術界專業領域累積多年的成就，以及對信仰的虔誠與堅持，對於蔡英文來說都是大大加分，最終「英仁配」也順利進入總統府。

陳建仁在擔任副總統期間，可說是最忙碌的副總統。時值新政府上台、急於大刀闊斧展現治理手腕之際，因此蔡政府在2016年連開了勞基法修法、年金改革兩大戰場，接著2018年還有同婚法案的通過等，都是在陳建仁副總統任內發生。

特別是年金改革議題，這個被蔡英文形容為「現在不做，馬上會後悔」的重要改革，陳建仁更被委以重任，擔任國家年金改革委員會召集人，直接上到第一線與反對團體溝通、建立共識。

而陳建仁的人格特質也備受各界讚譽，卸任後回到中研院從事最熱愛的學術研究，更創下先例主動放棄副總統的卸任禮遇，4年幫國庫省下2300萬，在政壇中實屬「異類」。而後面對新冠肺炎疫情，陳建仁也以自身專業多次出來幫政府進行政策辯駁，甚至親自接種國產的高端疫苗，消弭國人疑慮。

2022年九合一選舉民進黨大敗，黨內瀰漫頹敗之氣，陳建仁再度應蔡英文之邀，擔起行政院長重任，是首例卸任副總統出任閣揆。上任後除了要接續進行疫後復甦工作、亟須解決的詐騙氾濫問題外，還接連面對行人安全議題、屏東工廠大火衍生的管理問題，以及食安風波、小犬颱風、0403地震等天災人禍考驗。

另外，陳建仁任期間也碰上2024年大選，選舉下半場他也加入輔選行列全台跑透透，協助民進黨順利延續執政。也因為民進黨會繼續執政，沒有所謂「看守期」的問題，520前的所有政務處理都是要為後續接任者做堆疊累積，他在這段期間也推動了交通條例的修法、打詐綱領1.5版等政策，即時反應民意。

且面對新國會在野黨的諸多花招、無禮發言，陳建仁都能逐一用事實回擊，更多次與在野黨立委言語交鋒，甚至幾度動怒捍衛政策以及信仰，讓外界看到「溫暖大仁哥」的另一面。也因此，直到近期的民調，他的滿意度仍達4成9，是近幾任看守內閣中民調最高的。

陳建仁完成人生最後公職，475天的行政院長任期內仍積極推動政務、沒有過往看守內閣的消極，如今救援任務結束將卸下重任，未來終於可以回歸中研院、心無旁騖進行學術研究，「這場好仗，我已打完；這場賽跑，我已跑到終點；這信仰，我已持守」。

如同陳建仁當時接任閣揆所說的，「要做地上的鹽、世上的光，當一隻小蠟燭，點亮自己照亮台灣」，他在最後仍把功勞歸功於所有的同仁，強調一個人可以走得很快，一群人可以走得很遠、且永遠不累，大家齊心合力才能做好工作。

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