龔明鑫將接秘書長　鄭文燦爆理由「好像不用備詢」全場笑翻

▲行政院長陳建仁率領內閣官員總辭，於大門前合影。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁內閣團隊即將卸任，行政院16日下午舉行惜別茶會，副院長鄭文燦細數過去一年半左右的工作點滴，特別提到每一位政委都是臥虎藏龍，說到即將接任秘書長的龔明鑫時，鄭說，龔推動前瞻計畫、5+2產業創新計畫、雙語國家、地方創生和淨零轉型等，未來要接下行政院祕書長工作，他曾問龔為何要接祕書長？龔回答，「因為祕書長好像不用備詢」，與會者聽了哄堂大笑。

鄭文燦說，跟著院長做事，大家會有很多感覺，但他是最有感覺的。大家知道院長是聖騎士，背後是有信仰，所以他每個決策背後是有價值感跟方向感的，「所以院長情緒的波動比較了解，有時候有的同仁不知道院長已經不高興了，但我沒有真的看到院長生氣過」，他很科學很理性，背後有一份很堅定的意志。所以在院裡面工作，也學習到非常多。

鄭文燦說，政委每一個都是臥虎藏龍，每一個都很厲害，能夠善用政委是很重要的。林萬億政委真的很耐磨，很多的細節都要照顧到，少子化、長照、社會安全網，真的是非常細心而且很有執著的社會投資理念，「他真的是我的老師」。

吳政忠政委是非常有使命感的，科技領域又廣，什麼都要懂，而且他還是念念不忘精創計畫，10年要3000億。張子敬政委從環保署到擔任政委，時間非常久，他對台灣的環境工程是活字典，他到最後一刻還在處理循環經濟法，希望淨零轉型、碳費的時程以及以後因應氣候變遷的對策，他到最後一刻都還在努力。

鄭文燦接著說，張景森政委不拘小節，但是很有想法，我跟他開過無數次的振興觀光會議，其實去年是達標的，648萬人，中間想了很多方法，「會用他國家就會進步，這是我大的感想」。

鄧振中政委聽說是從談判的秘書做到談判的大使，台灣對外談判的活字典，院長一直說國家不能沒有鄧振中，21世紀台美貿易倡議，很不好談，談完以後可能會變成別的國家很高的門檻跟範本。

另外，還有即將接任秘書長的龔明鑫政委，幫忙政府團隊從前瞻基礎建設計畫到5+2創新產業，到雙語國家，到地方創生，到淨零轉型，到現在還要接下來的工作。鄭文燦笑說，他問龔為什麼要接秘書長，「他說秘書長好像不用備詢」，其實秘書長工作又是另外一種沈重，李孟諺秘書長工作時間非常長，相信龔政委轉任可以適應。

另外，鄭文燦還提到，何佩珊副秘被派為勞動部長，大家才知道她原來是左派少女。擔任勞動部長是很大的挑戰，勞動力是不管高中低的人力，這屆任內陳院長領導，在所謂的移民平台跟移工專案，做了很多創新，所以未來台灣最重要的挑戰就是人，所以他去那邊應該是可以做得很好。

鄭文燦說，相信公務員是有能力、有擔當，這任內閣是乘風破浪、穩健前行，為未來的台灣打下一個最好的基礎。鄭笑說，今天剛好股票市場達到歷史新高點，21515點，「因為我們要財產申報，我知道你們都沒有買台積電」。

鄭文燦表示，在陳院長領導下，蔡總統最後一年半時間，總結了8年執政，也開創未來很多的2.0、3.0版本，相信這是重要的一年半，很謝謝院長、謝謝行政院同仁。

鄭文燦分享，行政院要發揮統合功能，來到政院以後院長只要求「會要有決」，所以不會有「會無好會」的狀況，每個會都是要拍板定案，有方案有決定，「院長在這方面讓決策速度變得非常快，因此可以在這一年做出最多的方案跟法案，這是難得的」，希望各位在跟陳院長工作的這一年半，「溫暖堅韌」的內閣會永遠寫在心上，成為公務員生涯的一個里程碑。

▲行政院惜別茶會。（圖／記者陳家祥攝）