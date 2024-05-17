報告：若在加薩成立軍政府　以色列恐「年砸上千億」

▲以色列軍坦克停在加薩邊境。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

以色列戰時內閣對於「加薩戰後計畫」出現罕見的意見分歧，該國媒體引述政府報告指出，如果戰後要在加薩成立軍政府，每年將耗費200億新謝克爾（約新台幣1742億元），並且需要5個師的軍力。

Ynet、《以色列時報》等媒體引述政府文件副本報導，以色列高級安全官員最近要求評估，與哈瑪斯的戰爭結束後，在加薩成立以色列軍政府的成本，結果每年估計費用高達200億新謝克爾。

這份評估報告指出，除了成立軍政府的費用之外，以色列也必須花費另一筆錢，重建與修復加薩的基礎設施，但目前還無法確定實際金額。

評估報告也提到，以色列軍政府將需要400名工作人員，以色列國防軍（IDF）5個師的兵力也必須留在加薩。如此一來，以軍就必須縮減北部邊境及約旦河西岸的駐紮部隊數量，同時大幅增加作戰任務中的預備役人員部署規模。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）提出的加薩戰後計畫，主張由以色列進行軍事統治，但國防部長葛朗特（Yoav Gallant）15日公開反對以色列接管統治加薩走廊，他表示自己去年10月以來持續推動，建立「非敵對的巴勒斯坦政府」取代哈瑪斯，但此計畫未獲以色列內閣回應。

以色列戰時內閣分裂！ 國防部長公開反對「加薩戰後計畫」

