以色列宣布派更多部隊進入拉法　拉法60萬人逃命

▲圖為以色列國防部長葛朗特。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）16日宣布，將派遣更多部隊進入加薩南部城市拉法（Rafah），軍事行動將會持續進行，「當地好幾條地道已經被我們的部隊摧毀，這種行動將會更加激烈。」

美國之音、以色列時報報導，以色列宣稱哈瑪斯目前還剩下6個營，其中4個在拉法，另外2個在加薩中部的紐瑟拉特（Al-Nuseirat）與迪爾巴拉（Deir al-Balah），其中在拉法的據點還有多名被綁架的人質。面對以色列的最新動作，哈瑪斯高階官員阿布朱瑞（Sami Abu Zuhri）表示，將會動用一切手段來保衛人民。

以色列認定拉法是哈瑪斯的最後據點，不顧主要盟友美國的反對，在5月占領控制與埃及接壤的拉法過境點加薩一側，指示拉法居民朝指定地點撤離之後，在拉法展開軍事行動。聯合國表示，自從以色列展開軍事行動以來，已經有60萬人逃離拉法，在加薩北部則有至少10萬人流離失所。

美國對於以色列缺乏任何可靠戰略保護拉法平民表示關切，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與葛朗特通話時強調，在拉法展開任何可能軍事行動之前保護平民、確保人道援助不間斷的必要性。