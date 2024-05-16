以色列戰時內閣分裂！　國防部長公開反對「加薩戰後計畫」

▲以色列國防部長葛朗特公開反對納坦雅胡對加薩的戰後計畫。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

以色列國防部長葛朗特15日公開質疑總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的加薩戰後計畫，他反對以色列接管統治加薩走廊，而這也是以色列「戰時內閣」罕見出現意見分歧的跡象。

葛朗特（Yoav Gallant）在電視演說中，公開反對納坦雅胡對加薩走廊的戰後計畫，他指出以色列的目標是透過軍事行動，摧毀哈瑪斯在加薩的統治能力，以及在加薩建立另一個政權，「在沒有替代方案的情況下，只剩下兩個消極的選擇，由哈瑪斯繼續統治加薩，或是由以色列進行軍事統治。」

葛朗特清楚表示，他反對第二個由以色列進行軍事統治的方案，而這也是納坦雅胡先前提出的戰後計畫。葛朗特說，自去年10月以來，他一直持續推動一項計畫，就是建立一個「非敵對的巴勒斯坦政府」來取代哈瑪斯，但沒有得到以色列內閣的回應。

納坦雅胡回應稱，巴勒斯坦權力機構就是敵對實體，而建立替代加薩政府行動的前提是消滅哈瑪斯。

根據《路透社》報導，納坦雅胡的執政聯盟包含極端民族主義成員，他們希望解散所有巴勒斯坦權力機構，並在加薩走廊建立新的猶太定居點。

納坦雅胡先前也曾指出，以色列將在戰後保留對加薩走廊的全面安全控制，但他未將此行為描述成佔領；而美方也明確表示反對以色列在加薩定居。