認戰況艱困！澤倫斯基抵哈爾科夫提振士氣　探視傷兵

▲澤倫斯基16日視察哈爾科夫州並與高階軍事官員開會。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基16日訪問東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）視察前線與傷兵狀況，一方面希望提振軍隊士氣，一方面也正在強化軍力。與此同時，烏軍部隊在哈爾科夫面臨俄軍從邊境地區外不斷嘗試推進，澤倫斯基表示當地戰況艱困。

根據路透社報導，哈爾科夫正面臨著俄羅斯軍隊試圖在邊境地區以外展開的新一波攻勢，自10日以來，俄軍至少已在哈爾科夫地區北部挺進至少數公里，迫使兵力人員不足的烏軍部隊在東部前線承受更多壓力，試圖在新的戰線上堅守陣地。

▲烏軍16日在哈爾科夫州前線向俄軍發射2S1康乃馨（Gvozdika）自走砲。（圖／路透）

澤倫斯基在哈爾科夫與高階軍官與最高指揮官舉行會議後表示，「前線戰況仍然極度艱困，我們正在加強我們的部隊。」他在晚間公布的談話影片中表示，多虧烏軍部隊的行動，「我們在距離邊境約5公里的沃夫昌斯克（Vovchansk）取得了『更多的確定性』……但俄羅斯的砲擊沒有停止，威脅仍然存在。」

哈爾科夫州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）烏克蘭國營電視台上表示，俄羅斯軍隊仍然決心攻佔城鎮，「雖然還不能說我們的士兵已經穩定佔據前線，但他們已經阻止了敵軍在哈爾科夫州的積極進攻」。他透露，在某些地區，烏克蘭部隊已經收復了先前的陣地。

報導補充，距離邊境約30公里的哈爾科夫近月以來持續受到空襲，烏克蘭守軍的防空力量已經耗盡，很難阻擋空襲攻勢。除了對前線定居點造成破壞，打擊基輔的士氣外，俄羅斯在哈爾科夫的攻勢也令烏克蘭軍事戰略謀劃者感到頭痛，目前烏軍部署已經延伸至1000多公里的戰線上。基輔警告，未來幾周俄軍恐再次發動大規模襲擊。

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