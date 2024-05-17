哈爾科夫危險！空襲警報大響超過16小時　俄軍猛攻爆炸聲狂傳

▲烏克蘭哈爾科夫一棟公寓大樓14日被俄軍攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭第二大城哈爾科夫16日深夜遭受俄軍攻擊，烏方宣稱正遭受俄軍飛彈與無人機攻擊。外傳當地爆炸聲響不斷，哈爾科夫州17日凌晨1時左右，持續超過16.5個小時的空襲警報終於解除，是開戰以來當地警報聲持續最久的一次。

路透、天空新聞報導，哈爾科夫州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）透露俄軍至少出動5架無人機攻擊哈爾科夫市，在這之後，哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）表示，該市正遭受飛彈攻擊，Osnovyanskyi區遇襲發生火災，現階段不清楚是否有人傷亡。

目前身在烏克蘭的記者德普萊茲（Fabrice Deprez）透過社群平台X發文透露，已經數不清哈爾科夫到底發生多少次爆炸，在過去1個小時內至少有10多起，甚至更多。

另據基輔獨立報，哈爾科夫州17日凌晨1時左右終於解除空襲警報，這次警報持續時間超過16.5小時，創下俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來當地空襲警報持續最久的紀錄。不過烏克蘭國家電視廣播公司（Suspilne）指出，前線地區的空襲警報並未解除。

哈爾科夫近期數周一直是俄羅斯頻繁鎖定攻擊的目標，俄軍在烏克蘭哈爾科夫地區推進數公里，俄烏兩軍仍在前線激烈戰鬥。總統澤倫斯基16日造訪哈爾科夫市，試圖鼓舞烏方士氣。