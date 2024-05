哈爾科夫危險！空襲警報大響超過16小時　俄軍猛攻爆炸聲狂傳

▲烏克蘭哈爾科夫一棟公寓大樓14日被俄軍攻擊。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭第二大城哈爾科夫16日深夜遭受俄軍攻擊,烏方宣稱正遭受俄軍飛彈與無人機攻擊。外傳當地爆炸聲響不斷,哈爾科夫州17日凌晨1時左右,持續超過16.5個小時的空襲警報終於解除,是開戰以來當地警報聲持續最久的一次。

路透、天空新聞報導,哈爾科夫州長席尼胡波夫(Oleh Syniehubov)透露俄軍至少出動5架無人機攻擊哈爾科夫市,在這之後,哈爾科夫市長泰芮可夫(Ihor Terekhov)表示,該市正遭受飛彈攻擊,Osnovyanskyi區遇襲發生火災,現階段不清楚是否有人傷亡。

目前身在烏克蘭的記者德普萊茲(Fabrice Deprez)透過社群平台X發文透露,已經數不清哈爾科夫到底發生多少次爆炸,在過去1個小時內至少有10多起,甚至更多。

另據基輔獨立報,哈爾科夫州17日凌晨1時左右終於解除空襲警報,這次警報持續時間超過16.5小時,創下俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來當地空襲警報持續最久的紀錄。不過烏克蘭國家電視廣播公司(Suspilne)指出,前線地區的空襲警報並未解除。

哈爾科夫近期數周一直是俄羅斯頻繁鎖定攻擊的目標,俄軍在烏克蘭哈爾科夫地區推進數公里,俄烏兩軍仍在前線激烈戰鬥。總統澤倫斯基16日造訪哈爾科夫市,試圖鼓舞烏方士氣。

Already lost count of the number of explosions shaking Kharkiv right now, a dozen or more in the past hour.