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核戰風險升溫！中俄聯合聲明重申1立場　專家曝背後心態

▲▼ 俄羅斯總統普丁16日訪問中國大陸，與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）

▲普丁訪問北京，會晤習近平。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

中俄與美國為首的西方國家關係緊張，引發爆發大規模戰爭，甚至動用核武的擔憂。俄羅斯總統普丁會晤中國國家主席習近平之後，共同發布2024版《中俄聯合聲明》，其中重申兩國對於核戰的立場，但也被專家解讀，是對於已經宣布擁核的自信表現。

美國《新聞週刊》報導，這份聲明闡述了兩國對於一系列國際問題的立場，包括經濟問題與烏俄戰爭等，其中指出「核戰沒有贏家、永遠都不應該發生」，「雙方重申恪守2022年1月3日發表的《五個核武器國家領導人關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》，特別是核戰爭打不贏也打不得理念，再次呼籲聯合聲明所有參與國切實遵循該聲明。」

不過，密西根大學教授、前國安委員會反恐高級主管阿里（Javed Ali）認為，這份聲明顯示中俄「對於已宣布擁有核武的自信」，核武如今也成為各國國安立場的一部分，美國、法國和英國也是如此。

阿里認為，這場峰會是兩國之間「牢固關係的指標」，因為普習2人都認為，美國與其盟友試圖消滅他們的影響力。不過，俄中關係能夠維持到什麼程度，仍是一個開放性問題，「因為習主席跟普丁總統都必須管好他們的國家利益，可能會認為目前的框架更像是交易性（transactional）的，而非戰略性（strategic）的。」

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