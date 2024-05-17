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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小英8年／扛壓力推亞洲首部同婚專法　寫歷史樹立新里程碑

▲▼517同婚專法表決三讀通過,同性婚姻,同志,同性戀,同志伴侶。（圖／記者李毓康攝）

▲2019年5月17日同婚專法表決三讀通過，立法院場外的同志族群喜極而泣。（圖／記者李毓康攝）

總統蔡英文執政8年任內，推動多項改革，儘管兩岸依舊冷凍，區域緊張情勢攀升，但台灣也逐漸走向國際被世界看見。《ETtoday新聞雲》推出系列報導，盤整過去8年的10大事件，跟讀者回顧並解析對後續的政治影響，同時一起向小英時代告別。

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文任內最受矚目政績之一，便是俗稱同婚專法的《司法院釋字第748號解釋施行法》。此法在2019年通過後，台灣成為亞洲第1個承認同性婚姻的國家，保障多元性別認同的浪潮終於跨出歐美國家；回過頭看，當初蔡英文賭上政治生涯推動同婚合法，不僅獲得全球關注與掌聲，也牽動後續台灣社會的發展，更讓她在台灣的歷史上有了明確的定位。

過往台灣對於同志族群相當友善、包容度高，但沒有明確的法律保障。同志團體自2012年起積極推動《多元成家立法草案》，並就現行《民法》條文不承認同性婚姻提請司法院大法官釋憲，推動同性婚姻法制化。

2017年5月24日，司法院公布釋字第748號解釋文，大法官就釋憲聲請裁決現行《民法》未保障同性二人的婚姻自由及平等權已屬違憲，要求立法機關2年內完成相關法律的修正或制定，保障同性婚姻的權利，成為亞洲首個通過同性婚姻的國家。

▲▼517同婚專法表決三讀通過,同性婚姻,同志,同性戀,同志伴侶。（圖／記者李毓康攝）

2018年11月24日，全國性公民投票，其第10、12案通過，「同性婚姻會以修改民法以外的其他立法形式讓釋字第748號釋憲案得以實現」。司法院聲明依此立法原則所審議完成之法律，仍屬法律位階，不得牴觸憲法，亦不得牴觸具有相當憲法位階效力之司法院解釋。

2019年2月20日，行政院根據釋憲案及公投結果，提出確保同性婚姻之法律草案，並以中性方式命名為《司法院釋字第748號解釋施行法》；21日行政院會通過，規定年滿18歲的同性伴侶「可成立同性婚姻關係、準用《民法》規定可繼承財產與收養有血緣的子女」。同年5月17日，《司法院釋字第748號解釋施行法》於立法院三讀通過，5月22日總統蔡英文公布法案於5月24日正式生效，台灣成為亞洲第1個、世界第27個承認同性婚姻的國家。

蔡英文政府在推動同婚專法的過程，可說是備極艱辛。2016年上任後連開勞基法修法、年金改革2大戰場，影響的又是國內兩大人數最多的族群，讓台灣社會陷入2年多的動盪期，當時包圍立法院可說是常態，民團集結中山南路、濟南路、青島東路更是家常便飯。

由於太過急於推動改革，受影響族群太廣、人數太多，國人對政府的信任感也因為屢次衝突而不斷探底，最終，這些不滿情緒以及對執政黨的質疑，一口氣宣洩在2018年底的地方選舉。民進黨在該次選舉大受打擊，執政縣市一口氣從13個萎縮到6個，2014、2016兩次選舉累積起的成功一口氣消耗殆盡。

▲▼1226婚姻平權法案,反同團體聚集總統府前,向總統蔡英文抗議（圖／記者季相儒攝）

▲反同團體聚集總統府前。（圖／資料照）

在這樣的時空背景下，蔡英文政府依舊踩穩步伐，堅定推動同婚法案，過程中當然遭遇到不少的阻礙，區域立委也因為來自選區的壓力而不敢表態。

但就如時任行政院長蘇貞昌所說的，在歷史關鍵時刻投下關鍵一票，當台灣社會向前一步時，歷史會記住大家，「大家當立委在立法院通過的法案成千上百，但未來被問到最有歷史代表的意義是哪案時，同婚專法就是其中重要一件，當子孫問起，要驕傲地跟他們說，雖然壓力很大，但你扛下來了」。

最終，在2019年5月17日的投票中，從專法名稱到可「結婚登記」關鍵的第4條皆過半通過，讓當天聚集在立法院外的通志團體歡聲雷動，台灣成為第一個通過同性婚姻的亞洲國家。

這樣風險之高的賭注，換成別的領導人或許就會躊躇不前、有所妥協。但蔡英文政府堅持到了最後，也得到相應的回報，不僅擺脫第一個任期內的動蕩不安，為2020年選舉踏出重要又踏實的一步，蔡英文個人在年輕族群心中的地位來到前所未有的高度。

「每個人的愛都是平等的，學習理解和共存，攜手向前」是總統蔡英文當天在臉書寫下的文字，4年前支持婚姻平權的承諾化為現實，不僅僅讓她取得了歷史定位與國際名聲，更捍衛了台灣同志族群的權益，讓每一個人都能被公平對待。

▲▼立法院5/17進行同婚專法審查，立法院外聚集大批關心群眾。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字：

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